El Hamdaoui (34) keert na bijna veertien jaar terug bij Excelsior

El Hamdaoui zat zonder club en trainde al sinds 4 september mee bij Excelsior. De Marokkaanse aanvaller maakte in de laatste weken genoeg indruk om een contract af te dwingen bij de club waar hij in 2001 zijn loopbaan begon.

"Dit is een bijzonder en mooi moment", zegt El Hamdaoui op de site van Excelsior. "Vanaf de eerste dag dat ik mocht meetrainen, voelde het goed. Dat gevoel van thuiskomen was er meteen en nu kan ik ook echt lekker aan de slag. Als ik straks in dit shirt wedstrijden kan spelen, voelt dat helemaal lekker."

El Hamdaoui doorliep de jeugdopleiding van Excelsior en maakte in 2001 zijn debuut voor de Rotterdammers. In zijn eerste periode bij Excelsior speelde de vijftienvoudig Marokkaans international 74 competitieduels, waarin hij 32 keer scoorde.

Engels avontuur liep op niks uit

In januari 2005 dwong El Hamdaoui een transfer af naar Tottenham Hotspur, maar zijn avontuur in Engeland liep uit op een teleurstelling. Hij speelde geen enkel competitieduel voor de Premier League-club en werd in het seizoen 2005/2006 verhuurd aan Derby County, waar hij eveneens op weinig speelminuten kon rekenen.

Na zijn avonturen in Engeland speelde El Hamdaoui voor Willem II, AZ, Ajax, Fiorentina, Málaga, Umm-Salal (Qatar), Al-Taawoun (Saoedi-Arabië) en FC Twente. Met Twente degradeerde hij vorig seizoen uit de Eredivisie, al kwam El Hamdaoui slechts in vijf competitiewedstrijden in actie.

Excelsior is moeizaam aan het Eredivisie-seizoen begonnen. De ploeg van trainer Adrie Poldervaart won een van de eerste vijf wedstrijden en bezet met vijf punten de dertiende plaats in de Eredivisie.

El Hamdaoui kan zaterdag al zijn rentree maken bij Excelsior. De Eredivisionist neemt het om 19.45 uur in het Van Donge & De Roo Stadion op tegen nummer twaalf sc Heerenveen, dat eveneens op vijf punten staat.

