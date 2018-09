Primeur België en Frankrijk op FIFA-ranking, Oranje blijft zeventiende

Het kwam in het 25-jarige bestaan van de ranking niet eerder voor dat twee landen bovenaan staan. Zowel de Belgen als de Franse wereldkampioenen komen na de afgelopen interlandperiode uit op 1.729.

De top tien wordt verder gevormd door Brazilië (1.663 punten), verliezend WK-finalist Kroatië (1.634), Uruguay (1.632), Engeland (1.612), Portugal (1.606), Zwitserland (1.598), Spanje (1.597) en Denemarken (1.581).

Oranje, dat tijdens de interlandperiode een oefeninterland met 2-1 van Peru won en in de Nations League met dezelfde cijfers van Frankrijk verloor, is met 1.540 punten nog altijd de nummer zeventien van de FIFA-ranking.

Bondscoach Koeman moet met het Nederlands elftal ook Argentinië, Chili, Duitsland, Colombia, Zweden en Mexico voor zich dulden.

Duitsland volgende tegenstander Oranje

De volgende interland van Oranje is op zaterdag 13 oktober, wanneer Duitsland naar de Johan Cruijff Arena komt voor de tweede wedstrijd in de Nations League.

Drie dagen later wordt in het Koning Boudwijnstadion in Brussel geoefend tegen België. Later dit jaar wordt in de Nations League nogmaals tegen de Fransen (16 november) en de Duitsers (19 november) gespeeld in de Nations League.