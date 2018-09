AEK-coach vindt dat zijn spelers te snel opgaven tegen 'geweldig' Ajax

"Ze gaven het al op na het eerste tegendoelpunt en liepen erbij alsof de wedstrijd al verloren was", zei een teleurgestelde Ouzounidis na het 3-0-verlies in het eerste duel in groep E.

"Mijn spelers gingen er niet meer voor, terwijl het helemaal geen schande is om een doelpunt te incasseren tegen een geweldige ploeg als Ajax. We hebben het na rust slecht gedaan."

De 49-jarige Ouzounidis hoopt dat zijn spelers iets opsteken van de nederlaag tegen Ajax en dat AEK zich in de komende groepsduels kan herstellen.

"We hebben veel te leren, want dit was de eerste keer dat we zo'n grote wedstrijd speelden", aldus de coach. "We hebben fouten gemaakt en die moeten we gaan analyseren, zodat we die in de volgende wedstrijd voorkomen."

Tactiek pakte niet uit zoals gehoopt

In aanloop naar de wedstrijd zei Ouzounidis nog dat hij Ajax door een ietwat andere tactiek wilde verrassen en hoopte de zwakke plekken van de Amsterdammers bloot te leggen, maar daar kwam weinig van terecht.

"Ik had besloten om Uros Cosic rechtsachterin te zetten voor meer fysieke kracht, omdat de linkerkant van Ajax het gevaarlijkste is. Helaas had dat niet helemaal het gewenste effect."

Ajax won de wedstrijd tegen AEK door drie doelpunten na rust. Nicolás Tagliafico scoorde binnen een minuut in de tweede helft, invaller Donny van de Beek verdubbelde de score en vlak voor tijd was Tagliafico opnieuw trefzeker.

Op dinsdag 2 oktober is de volgende speelronde. Ajax speelt dan uit tegen Bayern München en AEK neemt het thuis op tegen Benfica.

