Mourinho: 'Onbegrijpelijk dat we in CL op kunstgras moeten spelen'

De Portugese coach was in aanloop naar de eerste groepswedstrijd nog mild over de mat van Young Boys. Mourinho vond dat zijn spelers een voorbeeld moesten nemen aan tennislegende Roger Federer, omdat ook hij soms moet spelen op een ondergrond die hij niet prettig vindt.

Na het gewonnen duel toonde de United-coach zich een stuk minder genuanceerd. "Nu de wedstrijd voorbij is, kan ik wel zeggen dat ik niet begrijp waarom we in het belangrijkste Europese clubtoernooi op een kunstgrasveld moeten spelen", zei Mourinho na afloop tegen BT Sport.

"Na de lichte training van dinsdag waren er al enkele spelers die last hadden van hun enkel of rug. Het is niet makkelijk voor jongens die niet gewend zijn aan die ondergrond. Ik denk ook dat sommige spelers met enige angst de duels in gingen."

Mourinho prijst Engelse velden

Mourinho stelt dat de meeste spelers in Europa beter gedijen op natuurgras. De 55-jarige manager vindt de velden in de Premier League een goed voorbeeld van een ideale mat.

"In Engeland regent het vaak en zijn de velden altijd nat. Daardoor krijg je veel mooier voetbal te zien", beweerde Mourinho, die verder niks te klagen had over de manier waarop zijn ploeg voor de dag kwam op het kunstgras van Young Boys.

Paul Pogba had United in de laatste tien minuten van de eerste helft met twee treffers op voorsprong gezet en Anthony Martial gooide het duel na 66 minuten op slot. De 'Red Devils' boekten daardoor al de derde zege op rij na een moeizame seizoensstart.

'We gingen nu wél op zoek naar derde treffer'

Mourinho was vooral te spreken over de mentaliteit van zijn ploeg in de tweede helft. De coach benadrukte in de rust dat het al de derde keer op rij is dat United halverwege op een 2-0-voorsprong stond en hoopte op een andere instelling dan in de twee voorgaande wedstrijden.

"Tegen Burnley (0-2 winst, red.) speelden we geen goede tweede helft en tegen Watford (1-2-winst) incasseerden we zelfs een treffer. Ik ben erg blij dat de ploeg dit keer wel op zoek ging naar dat derde doelpunt", aldus een tevreden Mourinho.

Door de ruime zege gaat United direct aan kop in groep H. De andere wedstrijd tussen Juventus en Valencia eindigde in een 0-2-overwinning voor de Italianen.

