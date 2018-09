Arteta baalt van vele fouten bij City na valse start in Champions League

"We begonnen op een te laag tempo, waren inconsequent en verloren veel te vaak de bal. In de Champions League is er geen ruimte om fouten te maken en dat heeft Lyon weer duidelijk gemaakt", zei Arteta na de pijnlijke verliespartij in het Etihad Stadium.

City stond halverwege al op een 0-2-achterstand door treffers van Maxwell Cornet en Nabil Fekir, die scoorde op aangeven van Memphis Depay. Bernardo Silva tekende na 67 minuten nog wel voor de aansluitingstreffer, maar de gelijkmaker bleef uit in Manchester.

De 36-jarige Arteta was blij met de manier waarop zijn ploeg zich na rust herstelde en wilde de spelers dan ook niks verwijten. "Ze hebben hun best gedaan en meer kan ik niet van ze vragen. Soms moet je bij het begin van een competitie of toernooi even op gang komen, maar het juiste gevoel ontbrak tegen Lyon."

Manchester City direct onderaan in groep F

Arteta weet niet of zijn ploeg minder speelde vanwege de afwezigheid van Guardiola. De coach zat woensdag een schorsing uit die hij kreeg opgelegd na wangedrag in de kwartfinale van de Champions League tegen Liverpool, vorig seizoen.

"Ik heb geen idee of het anders was verlopen met Josep", zei Arteta. "Misschien hadden we met 5-0 gewonnen of juist met 0-3 verloren, ik kan het je niet vertellen. De realiteit is dat hij niet op de bank zat en we de wedstrijd hebben verloren. Dat is erg jammer, want we wilden het direct goed doen na de pijnlijke uitschakeling van vorig seizoen."

Manchester City, dat vorig seizoen al in de kwartfinales van de Champions League strandde, staat door de nederlaag direct onderaan in groep F. De andere wedstrijd in de poule tussen TSG 1899 Hoffenheim en Shakhtar Donetsk eindigde in een 2-2-gelijkspel.

