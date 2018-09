Van de Beek blijft ondanks 'pijnlijke' reserveplek knokken voor basisplaats

Van de Beek kwam na een uur het veld in voor de geblesseerde Klaas-Jan Huntelaar en schoot een kwartier later op aangeven van Dusan Tadic de 2-0 binnen. Hij vierde de treffer op stoïcijnse wijze door zijn armen te kruisen en stilstaand naar het publiek in de Johan Cruijff ArenA te staren.

"Het was zoiets van: ik ben er nog", verklaarde de ingevallen Ajacied de manier waarop hij zijn bevrijdende doelpunt vierde. "Je hoeft daar verder niets achter te zoeken. Er kwam gewoon veel adrenaline vrij en ik bedenk nooit hoe ik ga juichen."

Van de twaalf gespeelde wedstrijden dit seizoen stond Van de Beek vijf keer aan de aftrap. De middenvelder kreeg een basisplek in de Champions League-duels van Ajax met Dinamo Kiev (uit en thuis) en Sturm Graz (thuis) en de competitiewedstrijden tegen Heracles Almelo en FC Emmen.

Door de blessure van Matthijs de Ligt leek Van de Beek tegen AEK ook weer in aanmerking te komen voor een plek in de basiself. Trainer Erik ten Hag koos echter voor Carel Eiting op het middenveld en schoof Frenkie de Jong naar de plek van De Ligt centraal achterin.

'Ik moet afwachten en knokken'

De 21-jarige Van de Beek erkent dat het voor hem een fikse tegenvaller was dat hij voor de zevende wedstrijd dit seizoen op de bank moest beginnen. "Natuurlijk baalde ik weer, want ik hoopte dat de trainer nu wel voor mij zou kiezen. Helaas gebeurde dat niet."

"Ik heb het te respecteren als hij voor iemand anders kiest en ik kan alleen maar laten zien dat ik moet spelen op de momenten dat ik een kans krijg. Ik moet het gewoon afwachten. Het doet pijn, maar ik moet nu knokken", zei de viervoudig international van Oranje.

Hoopgevend voor Van de Beek is de manier waarop Ten Hag na de zege op AEK over hem sprak. "Ik vond het prachtig dat hij scoorde" aldus de coach. "Je hebt gezien dat hij een antwoord heeft gegeven. Donny is supergemotiveerd."

Ajax aan kop in groep E

Na de treffer van Van de Beek schoot Nicolás Tagliafico vlak voor tijd ook nog de 3-0 binnen, zijn tweede treffer van de avond. Daardoor kan Ajax terugkijken op een uitstekend begin van het Champions League-avontuur.

De Amsterdammers gaan op doelsaldo aan kop in groep E. Bayern München won woensdag met 0-2 van Benfica en heeft eveneens drie punten. Ajax speelt op 2 oktober een uitwedstrijd tegen Bayern.

Bekijk het programma en de standen in de Champions League