Juventus na rood Ronaldo langs Valencia, titelverdediger Real wint van Roma

Ronaldo moest in zijn eerste Champions League-duel voor Juventus in de 29e minuut met een dubieuze rode kaart van het veld. Scheidsrechter Felix Brych gaf de Italiaanse kampioen later in de wedstrijd twee strafschoppen, die werden benut door Miralem Pjanic.

Kort voor rust ging de bal voor het eerst op de stip, nadat Daniel Parejo met zijn voet het hoofd van tegenstander João Cancelo raakte. Vroeg in de tweede helft werd Jeison Murillo bij een hoekschop bestraft omdat hij Leonardo Bonucci vasthield.

Diep in blessuretijd gaf Brych ook een strafschop aan Valencia, omdat Daniele Rugani met zijn arm een tegenstander raakte bij een luchtduel. Parejo zag zijn inzet vanaf elf meter gekeerd worden door Juve-doelman Wojciech Szczesny.

Pogba blinkt uit op kunstgras van Bern

In het andere duel in groep H was Manchester United met 0-3 te sterk voor de Zwitserse kampioen Young Boys. Alle doelpunten op het kunstgras in Bern waren van Franse makelij.

Paul Pogba schoot de bal in de 35e minuut knap in de kruising en de aanvoerder van United verdubbelde op slag van rust de marge door een strafschop te benutten.

Halverwege de tweede helft was Pogba de aangever bij de 0-3 van Anthony Martial, die de bal door de benen van doelman David Von Ballmoos schoof.

Real wint dankzij treffers Isco, Bale en Diaz

Real Madrid begon zijn jacht op de vierde opeenvolgende Champions League-eindzege met een 2-0-overwinning op AS Roma, waar Justin Kluivert en Rick Karsdorp niet tot de wedstrijdselectie behoorden. De wedstrijd in Santiago Bernabeú stond onder leiding van Björn Kuipers.

De Nederlandse scheidsrechter gaf al vroeg geel aan Sergio Ramos, wat de 35e gele kaart is voor de Spaanse verdediger in de Champions League. Ramos is daarmee recordhouder, nummer twee op de lijst is Paul Scholes met 32 keer geel.

Isco zette de thuisploeg met een fraaie vrije trap op voorsprong. In de tweede helft stuurde Luka Modric met een fraaie steekbal Gareth Bale weg, waarna de vleugelspits met een harde schuiver de verre hoek vond.

In blessuretijd maakte Mariano Diaz er nog 3-0 van. De invaller schoot de bal van een meter of achttien prachtig in de kruising.

Viktoria Plzen geeft voorsprong weg tegen CSKA

Real is direct koploper in groep G. Viktoria Plzen gaf in de andere wedstrijd een 2-0-voorsprong weg tegen CSKA Moskou: 2-2.

Michael Krmencik zette de Tsjechen al voor rust met twee treffers op een comfortabele voorsprong. Fedor Chalov bracht de spanning meteen na rust terug.

Kort voor tijd werd de gelijkmaker van Jaka Bijol tot woede van CSKA afgekeurd. De Franse arbiter Benoit Bastien had kort daarvoor een overtreding van Mario Fernandes geconstateerd.

In blessuretijd gaf Bastien een strafschop na duw- en trekwerk bij een hoekschop. Nikola Vlasic bezorgde de Russen vanaf elf meter een punt.

