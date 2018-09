Ajax-uitblinker Tagliafico: 'Mijn tweede goal was eigenlijk voorzet'

"Het was een pass, maar ik had geluk", aldus Tagliafico, die ondanks zijn twee goals bescheiden wil blijven. "Ik ben trots op mijn debuut en mijn goals, maar de winst is het belangrijkste."

Overigens scheelde het niet veel of Tagliafico had nóg een keer gescoord tegen de Griekse kampioen. Niet lang na zijn 1-0, kort na rust, had hij de bal van dichtbij voor het inkoppen, maar AEK Athene-doelman Vassilis Barkas bracht op miraculeuze wijze redding.

"Ik kopte bewust tegendraads, maar mijn kopbal was niet hard genoeg", keek Tagliafico terug op dat moment. Dat hij beide goals na rust maakte, is volgens de international geen toeval.

"In de eerste helft speelden we niet goed en hadden we zelfs het geluk dat AEK Athene niet scoorde, maar na rust hebben we laten zien hoe goed we zijn. En door de 1-0-voorsprong kregen we meer ruimte. Dat was lekker, het was een mooie avond."

'Ongeloolijk mooi om aanvoerder van Argentinië te zijn'

Het zijn sowieso mooie dagen voor Tagliafico, die bij afwezigheid van Lionel Messi deze maand aanvoerder was van Argentinië in de oefeninterlands tegen Guatemala en Colombia. "Dat was een ongelooflijk moment voor me. Ik ben heel trots, maar moet ook rustig blijven. Beide benen op de grond, want ik moet blijven presteren."

Zondag wacht wat dat betreft weer een mooie uitdaging voor Tagliafico, die dan met Ajax Eredvisie-koploper PSV treft. Vorig seizoen werd het in het Philips Stadion een pijnlijke middag voor de Amsterdammers (3-0-verlies) en in het bijzonder Tagliafico, die met rood van het veld ging.

"Ik had toen een moeilijke dag tegen Hirving Lozano. Zondag zal het weer lastig worden, maar we gaan 100 procent geven en dan kunnen we winnen. We zijn beter dan vorig jaar."

PSV tegen Ajax begint zondag om 16.45 uur en staat onder leiding van arbiter Danny Makkelie.