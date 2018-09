Ronaldo in tranen na eerste rode kaart in Champions League

De rode kaart van de Duitse scheidsrechter Felix Brych was nogal dubieus. Valencia-verdediger Jeison Murillo ging na licht contact met Ronaldo in het strafschopgebied - zonder dat er een bal in de buurt was - naar de grond. Daarna pakte Ronaldo de Colombiaan nog even bij het haar.

Brych had het moment zelf niet waargenomen, maar stuurde Ronaldo van het veld op advies van de assistent achter de doellijn. De UEFA zet dit seizoen bij de Champions League nog geen videoscheidsrechter in, maar gebruikt wel een vijfde en zesde official.

Ronaldo reageerde ontdaan op zijn rode kaart en vocht zelfs tegen de tranen. Het is voor de 33-jarige aanvaller zijn eerste rode kaart in de Champions League. In zijn gehele carrière kreeg hij voor zijn clubs en de nationale ploeg van Portugal al tien keer eerder een rode kaart.

Ronaldo speelde zijn 154e wedstrijd in de Champions League, waarin hij met 120 treffers topscorer aller tijden is. Lionel Messi maakte dinsdag tegen PSV zijn 101e, 102e en 103e treffer in het miljoenenbal.