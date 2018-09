Ronaldo in tranen na eerste rode kaart in Champions League

De rode kaart van de Duitse scheidsrechter Felix Brych was nogal dubieus. Valencia-verdediger Jeison Murillo ging na licht contact met Ronaldo in het strafschopgebied - zonder dat er een bal in de buurt was - naar de grond. Daarna pakte Ronaldo de Colombiaan nog even bij het haar.

Brych had het moment zelf niet waargenomen, maar stuurde Ronaldo van het veld op advies van de assistent bij de achterlijn. De UEFA zet dit seizoen bij de Champions League nog geen videoscheidsrechter in, maar gebruikt wel een vijfde en zesde official.

"Met de VAR zou de scheidsrechter deze beslissing niet genomen hebben", zei Juventus-trainer Massimiliano Allegri na de wedstrijd tegen Sky Italia. "De videoscheidsrechter was vandaag goed van pas gekomen."

Ronaldo reageerde ontdaan op zijn rode kaart en vocht zelfs tegen de tranen. Het is voor de 33-jarige aanvaller zijn eerste rode kaart in de Champions League. In zijn gehele carrière kreeg hij voor zijn clubs en de nationale ploeg van Portugal al tien keer eerder een rode kaart.

Ronaldo speelde zijn 154e wedstrijd in de Champions League, waarin hij met 120 treffers topscorer aller tijden is. Lionel Messi maakte dinsdag tegen PSV zijn 101e, 102e en 103e treffer in het miljoenenbal.

Allegri complimenteert Juventus-spelers

Met tien man won Juventus de wedstrijd dankzij twee benutte strafschoppen van Miralem Pjanic. Diep in blessuretijd miste Daniel Parejo nog een penalty namens Valencia.

"Een uitwedstrijd tegen Valencia is al moeilijk en met tien man werd het nog lastiger. Ik vind dat de jongens het enorm goed hebben gedaan", complimenteerde de Allegri zijn spelers. "Als ze ruimte hadden om te voetballen dan deden ze dat, als er verdedigd moest worden dan deden ze dat ook."

Als Ronaldo geschorst wordt voor zijn rode kaart, dan mist hij op 2 oktober in ieder geval de thuiswedstrijd tegen Young Boys. De Zwitserse kampioen verloor woensdag met 0-3 van Manchester United, waardoor de oude club van Ronaldo na één speelronde koploper is in groep H.

Bekijk de uitslagen en standen in de Champions League