Zeer tevreden Ten Hag prijst 'volwassen spel' Ajax tegen AEK Athene

"We hebben heel volwassen en meer dan goed gespeeld", aldus Ten Hag voor de camera van Veronica. "We wisten dat we een heel goede en goed georganiseerde ploeg tegenover ons hadden, die scherp is in de duels. Dan is het een kwestie van geduld hebben, investeren en toeslaan op de momenten dat het moest. Dat hebben we gedaan."

Ajax had in de eerste helft nog moeite om door de stugge defensie van de Griekse kampioen te komen, maar na rust liepen de Amsterdammers via Nicolás Tagliafico (twee goals) en invaller Donny van de Beek uit naar een overtuigende overwinning.

Tagliafico werd na de wedstrijd uitgeroepen tot man van de wedstrijd, maar Ten Hag vond dat veel van zijn spelers uitstekend voor de dag kwamen.

"Ik zag wel meer spelers die in de vorm van hun leven zijn", zei de trainer. "Er waren heel veel uitblinkers vandaag. Het belangrijkste is dat ik spelplezier zie bij al mijn spelers. Als je dat hebt, ga je groeien."

Ten Hag blij met goed spel van invallers

Ten Hag kreeg een dag voor het treffen met AEK nog een domper te verwerken, want aanvoerder Matthijs de Ligt liep een lichte knieblessure op en kon niet in actie komen. De trainer koos ervoor om Frenkie de Jong een linie terug te halen en Carel Eiting op het middenveld te posteren. Van de Beek moest daardoor wederom op de bank beginnen.

"Er is vandaag opnieuw aangetoond dat we meer dan elf basisspelers hebben", aldus Ten Hag. "Dat was wederom heel belangrijk. De invallers deden het heel goed en daaraan zie je dat we een brede kern hebben. Dat is noodzakelijk om op een hoog niveau te blijven spelen."

Van de Beek kwam na een uur in het veld voor Klaas-Jan Huntelaar, die last leek te hebben van een hamstringblessure. Ten Hag kon nog niet zeggen of de spits zondag kan spelen tegen PSV. "We hebben Klaas-Jan uit voorzorg gewisseld, hij gaf aan last te hebben. We hebben een zwaar programma, dus nemen geen risico."

De trainer gunde Kasper Dolberg in het laatste kwartier zijn eerste speelminuten in ruim vier maanden tijd. De Deense spits kampte lang met een buikwandblessure. Ten Hag: "Kasper is een rasvoetballer, dus hij past zich goed aan. Maar het is duidelijk dat het wedstrijdritme er nog niet helemaal is."

Ajax gaat zondag naar Eindhoven voor de Eredivisie-topper tegen PSV. De Amsterdammers vervolgen de Champions League op dinsdag 2 oktober met een uitwedstrijd tegen Bayern München. De Duitsers spelen later op woensdag eerst nog het uitduel met Benfica. De aftrap is om 21.00 uur.

