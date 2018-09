Ajax viert terugkeer in Champions League met zege op AEK Athene

Nicolás Tagliafico was de grote man bij Ajax met twee goals. De Argentijnse linksback maakte in de tweede helft zowel de 1-0 als de 3-0 en tussendoor was invaller Donny van de Beek trefzeker, waardoor Ajax na vier jaar met een klinkende zege terugkeerde in het miljoenenbal.

Door de winst gaan de Amsterdammers voorlopig aan kop in groep E. De andere wedstrijd woensdagavond in de groep gaat tussen Benfica en Bayern München en begint om 21.00 uur in Estádio da Luz in Lissabon.

Op dinsdag 2 oktober is de volgende speelronde. Ajax speelt dan uit tegen Bayern München en AEK Athene neemt het thuis op tegen Benfica. Zondag wacht de ploeg van trainer Erik ten Hag ook een topwedstrijd. In de Eredivisie is koploper PSV dan de tegenstander.

Het is nog maar de vraag of Klaas-Jan Huntelaar dan mee kan doen. De spits viel tegen AEK na een uur uit met op het oog een hamstringblessure.

Tadic aanvoerder bij afwezigheid De Ligt

Zonder de geblesseerde Matthijs de Ligt ging Ajax woensdagavond tegen AEK Athene meteen op jacht naar de openingstreffer. Dat leverde gevaarlijke voorzetten op van Hakim Ziyech en Dusan Tadic, die De Ligt verving als aanvoerder, maar echt getest werd de Griekse doelman Vasilios Barkas niet.

Ook in de loop van de eerste helft bleven grote kansen uit voor de ploeg van trainer Erik ten Hag. Ajax had weliswaar bijna altijd de bal, maar kwam niet verder dan twee afstandsschoten van Ziyech, terwijl spits Huntelaar niet in stelling kon worden gebracht.

Ondertussen moest de thuisploeg oppassen voor de tegenstoten van AEK Athene. Binnen het kwartier was er al een aardige kopkans voor Andre Simoes en de Amsterdamse defensie had bij vlagen de handen vol aan spits Ezequiel Ponce.

Frenkie de Jong, centraal achterin de vervanger van De Ligt, kon een inzet van Ponce ternauwernood blokken en op slag van rust dook de Argentijnse spits weer gevaarlijk op voor het doel van André Onana. Ditmaal ging het schot van Ponce naast, waardoor het halverwege nog 0-0 was.

Ajax komt na rust stuk beter voor de dag

De tweede helft begon net als de eerste met een offensief van Ajax, met als verschil dat het nu wel raak was. Een afgeslagen corner kwam voor de voeten van David Neres, die de bal het strafschopgebied inschoot en Tagliafico vond.

De linksback tikte van dichtbij in één keer binnen en werd zo de eerste doelpuntenmaker van Ajax in het hoofdtoernooi van de Champions League sinds de 4-0 van Arek Milik in december 2014 tegen APOEL Nicosia.

Het scheelde niet veel of Tagliafico had ook de 2-0 gemaakt. Op aangeven van De Jong kon hij de bal van dichtbij inkoppen, maar op miraculeuze wijze voorkwam Barkas de tweede Amsterdamse treffer.

Op basis van het spel na rust was een grotere voorsprong verdiend geweest voor Ajax, dat beter speelde dan in de eerste helft. Een kopbal van Daley Blind eindigde in het zijnet, Ziyech schoot voorlangs en Tadic kon een voorzet van Noussair Mazraoui net niet binnenglijden.

Invaller Van de Beek beslist duel

Halverwege de tweede helft juichte de ArenA wel, maar het doelpunt van Van de Beek, die Huntelaar was komen vervangen, werd terecht afgekeurd wegens buitenspel.

Een paar minuten later schoot Van de Beek weer raak en dit keer telde zijn goal wel. Uit een voorzet van Tadic volleerde hij prachtig binnen.

Door de 2-0-voorsprong kon Ajax de wedstrijd rustig uitspelen, terwijl Ten Hag Kasper Dolberg zijn eerste minuten van het seizoen gunde.

De Deense spits maakte zijn rentree na lang blessureleed en zag Tagliafico vlak voor tijd de 3-0 maken. De opkomende verdediger schoot vanaf de linkerkant fraai binnen waardoor het een nog mooiere avond werd voor het Amsterdamse publiek.

