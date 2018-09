Robben en Bayern verslaan Benfica, Lyon en Memphis verrassen City

Robert Lewandowski zette Bayern al in de tiende minuut op voorsprong in het uitduel met Benfica. De dertigjarige Pool maakte zijn 46e Champions League-goal, waarmee hij nu samen met Filippo Inzaghi negende staat op de topscorerslijst aller tijden van het Europese toernooi.

Tien minuten na rust kwam de ploeg van Robben, die aan zijn zeventiende seizoen in de Champions League begon en negentig minuten meedeed, op 0-2 via Renato Sanches.

De Portugees, die in de zomer van 2016 voor 35 miljoen euro overstapte van Benfica naar München, kon van dichtbij binnenschieten na een prima voorzet van James Rodríguez en kreeg een klaterend applaus van de Portugese fans in Estádio da Luz.

Ajax won eerder op woensdag met 3-0 van AEK Athene en gaat na de eerste speelronde aan de leiding in groep E. Op dinsdag 2 oktober is de volgende speelronde. Ajax speelt dan uit tegen Bayern München en AEK Athene neemt het thuis op tegen Benfica.

City lijdt pijnlijke nederlaag in eigen huis

Manchester City begon de jacht op zijn eerste Champions League-eindzege met een pijnlijke nederlaag in eigen huis. De kampioen van Engeland moest door een paar grote fouten buigen voor Olympique Lyon.

De Fransen scoorden voor rust twee keer en beide doelpunten werden ingeleid door een blunder van City. In de 26e minuut wilde Fabian Delph de bal wegwerken, maar hij trapte volledig mis. Maxwel Cornet profiteerde en scoorde.

Kort voor rust leed Fernandinho op een ongelukkige plek balverlies. Lyon schakelde snel om en Nabil Fekir schoot na een assist van Memphis van afstand hard raak.

Na een uur kreeg Memphis een grote kans op 0-3, maar de oud-speler van Manchester United schoot op de paal. Vlak daarna kwam City terug in de wedstrijd via Bernardo Silva, die profiteerde van een goede actie aan de linkerkant van invaller Leroy Sané. Verder dan die 1-2 kwam de thuisploeg echter niet.

City-manager Josep Guardiola mocht het duel in het Etihad Stadium niet vanuit de dug-out bekijken. De Spanjaard had nog een wedstrijd schorsing staan omdat hij vorig seizoen in de return van de kwartfinale tegen Liverpool (1-2-nederlaag) kritiek had op arbiter Mateu Lahoz en in de rust naar de tribune werd gestuurd.

Hoffenheim pakt punt bij Champions League-debuut

In de andere wedstrijd in groep F speelde TSG 1899 Hoffenheim bij zijn debuut in de Champions League met 2-2 gelijk op bezoek bij Shakhtar Donetsk.

Florian Grillitsch gaat de boeken in als de eerste doelpuntenmaker van Hoffenheim in het miljardenbal. Al in de zesde minuut stiftte de Oostenrijkse middenvelder de bal fraai over de ervaren Shakhtar-doelman Andriy Pyatov heen.

In de 27e minuut kwam Shakhtar langszij via linksback Ismaily. Nog voor rust kwam Hoffenheim opnieuw op voorsprong, dankzij verdediger Havard Nordveit, die raak kopte bij een hoekschop. Met een spijkerhard afstandsschot redde Maycon tien minuten voor tijd een punt voor Shakhtar.

Nagelsmann jongste trainer ooit in de Champions League

Hoffenheim is de dertiende Duitse club die actief is in de groepsfase van de Champions League. Daarmee evenaart het land het record van Spanje, dat eerder al dertien verschillende ploegen in het grootste clubtoernooi van Europa had.

Bovendien werd Julian Nagelsmann de jongste trainer ooit in de Champions League. De Duitser van Hoffenheim was woensdag 31 jaar en 58 dagen, waarmee hij het record van voormalig BATE Borisov-coach Viktor Goncharenko 41 dagen scherper stelde.

Bij Hoffenheim bleef Justin Hoogma negentig minuten op de bank. Joshua Brenet was door Nagelsmann wegens disciplinaire redenen buiten de selectie gelaten. Shakhtar wijkt ook dit seizoen in de Champions League uit naar Kharkov, omdat de situatie in Donetsk nog altijd te onrustig is.

