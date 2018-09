Hoffenheim bij Champions League-debuut niet langs Shakhtar

Florian Grillitsch gaat de boeken in als de eerste doelpuntenmaker van Hoffenheim in het miljoenenbal. Al in de zesde minuut stiftte de Oostenrijkse middenvelder de bal fraai over de ervaren Shakhtar-doelman Andriy Pyatov heen.

In de 27e minuut kwam Shakhtar langszij via linksback Ismaily. Nog voor rust kwam Hoffenheim opnieuw op voorsprong, dankzij verdediger Havard Nordveit, die raak kopte bij een hoekschop.

Met een spijkerhard afstandsschot redde Maycon tien minuten voor tijd een punt voor Shakhtar. Daardoor zijn liefst 76 doelpunten van Shakhtar in de Champions League door Brazilianen gemaakt. Slechts zeventien treffers kwamen op naam van Oekraïense spelers.

Nagelsmann jongste trainer ooit in de Champions League

Hoffenheim is de dertiende Duitse club die actief is in de groepsfase van de Champions League. Daarmee evenaart het land het record van Spanje, dat eerder al dertien verschillende ploegen in het grootste clubtoernooi van Europa had.

Bovendien werd Julian Nagelsmann de jongste trainer ooit in de Champions League. De Duitser was woensdag 31 jaar en 58 dagen, waarmee hij het record van voormalig BATE Borisov-coach Viktor Goncharenko 41 dagen scherper stelde.

Bij Hoffenheim bleef Justin Hoogma negentig minuten op de bank. Joshua Brenet was door Nagelsmann wegens disciplinaire redenen buiten de selectie gelaten. Shakhtar wijkt ook dit seizoen in de Champions League uit naar Kharkov, omdat de situatie in Donetsk nog altijd te onrustig is.

Manchester City en Olympique Lyon zijn om 21.00 uur begonnen aan de andere wedstrijd in groep F.

