Ajax begint met Eiting tegen AEK, Frenkie de Jong centraal achterin

De Ligt ontbreekt in de wedstrijdselectie, omdat hij kampt met een knieblessure. De Jong vormt daarom met Daley Blind het centrale duo en Noussair Mazraoui en Nicolás Tagliafico zijn de backs van de Amsterdammers.

Opvallend is dat Dusan Tadic bij afwezigheid van De Ligt de aanvoerdersband draagt tegen de Griekse kampioen. De Serviër krijgt de voorkeur boven Blind en Klaas-Jan Huntelaar, die in het verleden vaak captain waren van Ajax. De 29-jarige Tadic start als linksbuiten, Huntelaar is de spits en Hakim Ziyech begint op rechts.

Eiting vormt met David Neres en Lasse Schöne de middenlinie van de ploeg van Erik ten Hag, die Kasper Dolberg eindelijk weer tot zijn beschikking heeft. De Deense spits behoort na lang blessureleed voor het eerst dit seizoen tot de wedstrijdselectie.

Benfica en Bayern trappen later af

Ajax-AEK Athene begint woensdagavond om 18.55 uur in de Johan Cruijff ArenA en staat onder leiding van de Spaanse scheidsrechter Carlos del Cerro Grande. De andere wedstrijd in groep E gaat tussen Benfica en Bayern München en daar is de aftrap om 21.00 uur.

De wedstijd tegen AEK Athene is het eerste Champions League-duel van Ajax in vier jaar. De ploeg van Ten Hag plaatste zich via de voorrondes voor het miljoenenbal en dat deed AEK Athene ook.

De Griekse kampioen schakelde Celtic en MOL Vidi FC uit, waardoor het na elf jaar weer mag uitkomen in het hoofdtoernooi van het belangrijkste Europese clubtoernooi.

De bekendste speler van AEK Athene is Dmytro Chygrynskiy, die in het seizoen 2009/2010 voor FC Barcelona speelde. De Oekraïense verdediger begint op de bank.

Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, De Jong, Blind, Tagliafico; Eiting, Neres, Schöne; Ziyech, Huntelaar, Tadic.

Opstelling AEK Athen: Barkas; Cosic, Oikonomou, Lampropoulos, Hult; Galanopoulos, Klonaridis, Simoes; Bakakis, Ponce, Mantalo.