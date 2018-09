Voormalig Feyenoord- en PSV-aanvaller Lazovic (35) stopt per direct

De 35-jarige Lazovic speelde sinds de zomer van 2016 voor Vidi en kwam dit seizoen al tot dertien wedstrijden voor de club. Het bestuur van Vidi was dan ook verrast door het verzoek van Lazovic om zijn contract dat nog liep tot medio 2019 te laten ontbinden.

"Lazovic heeft ons formeel laten weten dat hij zijn carrière per direct wil beëindigen. Wij respecteren zijn wens en we zullen de ontbinding van het contract de komende dagen officieel maken", meldt de club woensdag.

Feyenoord haalde de toen twintigjarige Lazovic in 2003 naar Nederland. De Rotterdamse club nam hem voor 7 miljoen euro over van Partizan Belgrado. Daarmee is hij nog altijd de duurste aankoop in de clubgeschiedenis van Feyenoord.

In De Kuip veroverde de aanvaller in twee seizoenen geen vaste basisplaats en werd hij na verhuurperiodes bij Bayer Leverkusen en zijn oude club Partizan Belgrado verkocht aan Vitesse.

Lazovic was topscorer bij Vitesse

In Arnhem groeide Lazovic met negentien goals uit tot clubtopscorer en verdiende hij een transfer naar PSV. Met de Eindhovenaren werd Lazovic in 2008 landskampioen. Hij scoorde toen onder meer in de kampioenswedstrijd tegen Vitesse.

De Serviër vertrok in 2010 naar Zenit Sint-Petersburg en zou later ook nog uitkomen voor het Chinese Beijing EG en het Sloveense Olimpija Ljubljana. Lazovic speelde 47 interlands voor Servië en scoorde daarin elf keer.