Ajax vrijwel zeker zonder De Ligt tegen AEK, Dolberg terug in selectie

Volgens De Telegraaf liep De Ligt de kwetsuur op tijdens de afsluitende training van dinsdag. Ajax wilde het ontbreken van De Ligt woensdag niet bevestigen. Hij behoort tot de twintigkoppige selectie voor het duel met AEK, aldus een woordvoerder.

Ajax-trainer Erik ten Hag lijkt voor Frenkie de Jong te kiezen als vervanger van De Ligt centraal in de verdediging. Carel Eiting of Donny van de Beek neemt dan de plek van De Jong in op het middenveld.

Ten Hag speelde woensdag in op het waarschijnlijke ontbreken van De Ligt door Perr Schuurs bij de selectie te halen. De van Fortuna Sittard overgekomen verdediger speelde tot nu toe alleen wedstrijden voor Jong Ajax.

De Ligt keek uit naar debuut in Champions League

De negentienjarige De Ligt zei dinsdag op de persconferentie voor de training erg uit te kijken naar zijn debuut in het hoofdtoernooi van de Champions League.

"Vroeger zat ik vaak op de tribune bij Champions League-duels van Ajax. De sfeer was dan fantastisch", aldus de negenvoudig international. "Ik denk dat een thuisduel met Barcelona mijn mooiste herinnering was. De zege van 2-1, de sfeer op de tribune, de strijd op het veld. Dat is het recept voor een mooie avond."

Het is nog onduidelijk of Ajax het in de Eredivisie-topper tegen PSV ook zonder De Ligt moet doen. Die wedstrijd staat zondag om 16.45 uur op het programma in het Philips Stadion.

Dolberg voor het eerst dit seizoen bij selectie

Dolberg behoort voor het eerst dit seizoen tot de selectie van Ajax voor een officieel duel. De Deense spits zou maandagavond bij Jong Ajax zijn rentree maken na een blessure aan zijn buikwand, maar klachten aan zijn knieholte dwarsboomden dat. De twintigjarige spits is daar weer van hersteld en kan spelen tegen AEK.

"Hij had alleen wat pijn aan zijn knieholte, dat is geen echte blessure. Als dat niet gebeurd was, dan was hij fit genoeg geweest om maandag minuten te maken. Dan ben je ook fit genoeg om woensdag te spelen", zei Ten Hag dinsdag daarover.

Dolberg deed door zijn buikwandblessure dit seizoen alleen een helft mee in een oefenwedstrijd tegen Anderlecht (1-3 nederlaag).

AEK Athene mist ook enkele spelers

AEK Athene mist tegen Ajax ook enkele spelers. Bij de Grieken ontbreken aanvallers Anastasios Bakasetas en Marko Livaja en verdediger Hélder Lopes door schorsingen.

De wedstrijd tussen Ajax en AEK Athene begint woensdag om 18.55 uur in de Johan Cruijff ArenA en staat onder leiding van de Spanjaard Carlos del Cerro. Het is voor de Amsterdammers het eerste duel in het hoofdtoernooi van de Champions League sinds 2014.

PSV begon dinsdag al aan de groepsfase van de Champions League. De ploeg van trainer Mark van Bommel ging op bezoek bij FC Barcelona met 4-0 onderuit.

