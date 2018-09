Memphis voelt zich veel volwassener dan in periode bij United

"We zijn het er allemaal over eens dat mijn periode bij United niet succesvol was. Sindsdien heb ik een hoop dingen geleerd in het leven. Nu ik weer terug ben in Manchester, voel ik me een heel ander persoon", zei een openhartige Memphis dinsdag op de persconferentie van Lyon in het Etihad Stadium.

De nu 24-jarige aanvaller werd in 2015 kampioen met PSV en dwong als topscorer van de Eredivisie in de zomer van dat jaar een transfer af naar Manchester United, maar bij de Premier League-club wist hij geen onuitwisbare indruk te maken.

In zijn eerste jaar speelde Memphis onder coach Louis van Gaal nog 29 Premier League-duels, maar na de komst van José Mourinho raakte hij enig zicht op speeltijd kwijt. Halverwege het seizoen 2016/2017 verkaste de veertigvoudig Oranje-international naar Lyon.

Memphis erkent dat zijn periode bij United teleurstellend was. "Ik kon mijn plek niet vinden in het team. Ik was nog jong en kreeg niet veel kansen, maar ik moet toegeven dat ik te weinig liet zien. Het is duidelijk dat ik die periode liever anders had gezien."

Memphis kan lachen om anekdote Rooney

Afgelopen weekend liet ook Wayne Rooney zich uit over de periode van Memphis bij United. De 32-jarige Engelsman, die de 'Red Devils' deze zomer verliet voor DC United in de Verenigde Staten, merkte ook dat de Nederlander moeite had om zijn plek te vinden.

Rooney haalde een moment naar boven uit het seizoen 2015/2016, toen Memphis van Van Gaal mee moest spelen met de beloften. "Dat was moeilijk voor Memphis, maar ik adviseerde hem dat hij zich maar niet te opvallend moest gedragen", blikte de voormalige United-aanvoerder terug.

"Een dag later kwam hij aan in zijn Rolls-Royce, met een leren jack aan en een cowboyhoed op zijn hoofd. Memphis is een geweldige jongen, maar toen dacht ik echt: wat is hier nou het nut van?"

Memphis werd op de persconferentie geconfronteerd met die anekdote van zijn voormalige ploeggenoot. "Ik kan een grap wel waarderen. Wayne en ik zijn zeer goede vrienden en ik weet ook precies wat hij met zijn grap wilde zeggen."

"Dit was in het verleden. Ik ben een flamboyante jongen en ik hou van mooie spullen, maar dat betekent niet dat ik geen slimme jongen ben. In de loop der jaren ben ik wel echt volwassener geworden."

'Ben een veel betere speler geworden'

Na zijn teleurstellende periode bij United groeide Memphis in Lyon wél uit tot vaste basisspeler. Vorig seizoen kwam de voormalige jeugdspeler van Sparta Rotterdam negentien keer tot scoren in 33 competitiewedstrijden.

"Ik ben een veel betere speler geworden. Mensen kunnen dat zien aan mijn wedstrijden en ik voel het zelf ook zo", aldus Memphis, die woensdag met Lyon het Champions League-avontuur hoopt te beginnen met een zege op City, de aartsrivaal van United.

"De stad Manchester is nog steeds rood en wij gaan er tegen de 'blauwen' van Manchester City alles aan doen om een goed resultaat te behalen."

De wedstrijd tussen Olympique Lyon en Manchester City begint woensdagavond om 21.00 uur. De andere wedstrijd in groep F gaat tussen Shakhtar Donetsk en TSG 1899 Hoffenheim en dat duel begint al om 18.55 uur.

Bekijk het programma en de uitslagen in de Champions League