Pochettino geeft 'respectloze' journalist veeg uit pan na verlies Tottenham

De desbetreffende journalist vroeg Pochettino op de persconferentie waarom hij verdedigers Kieran Trippier en Toby Alderweireld niet had opgenomen in zijn selectie. Een vraag die bij de Tottenham-coach in het verkeerde keelgat schoot.

"Wauw, wat een makkelijke opmerking. Je wil duidelijk dat ik nu iets verkeerds ga zeggen, maar we kunnen beter serieus over voetbal praten", zei een zichtbaar geërgerde Pochettino.

"Op dit moment toon je geen respect naar de spelers die wél op het veld stonden en ook nog eens beter waren dan Inter. Waarom doe je dat? Je mag mij de schuld geven voor het samenstellen van de selectie, maar val niet de spelers aan die vanavond hard hun best hebben gedaan."

Hoewel Pochettino niet inhoudelijk wilde ingaan op de vraag, is de afwezigheid van Alderweireld en rechtsback Trippier tegen Inter wel opvallend te noemen. De twee verdedigers stonden in de laatste vier wedstrijden van Tottenham gewoon aan de aftrap.

Alderweireld en Trippier normaal zeker van basisplek

De 46-jarige Pochettino bracht dinsdag overigens nog drie wijzigingen aan in zijn basisopstelling door Danny Rose, Harry Winks en Lucas Moura op de bank te laten beginnen. Het drietal kwam na rust alsnog het veld in.

De Argentijnse coach denkt niet dat de nederlaag van zijn ploeg - Inter scoorde in de laatste vijf minuten twee keer en maakte zo de openingstreffer van Christian Eriksen ongedaan - te wijten is aan zijn tactische keuzes.

"Met deze vraag over Alderweireld en Trippier lijkt het net alsof je vindt dat er maar elf goede spelers zijn en de rest waardeloos is", richtte Pochettino zich weer tot de journalist. "Het is heel pijnlijk om te horen en ik snap het ook niet. Ik kies als manager een elftal en dat moet door iedereen gerespecteerd worden."

Ondanks de nederlaag in Milaan staat Tottenham na de eerste speelronde niet helemaal onderaan in groep B. PSV ging op hetzelfde moment met 4-0 onderuit bij FC Barcelona en is hekkensluiter.

De 'Spurs', die in de Premier League twee van de eerste vijf wedstrijden verloren, vervolgen de Champions League begin oktober met een thuiswedstrijd tegen Barcelona.

