Lovende Valverde: 'Voor Messi zijn buitengewone acties routine geworden'

"Messi heeft buitengewone acties tot routine gemaakt", zei een lovende Valverde tegen Spaanse media. "Voor de meeste spelers is een hattrick heel bijzonder, voor Messi is het ondertussen normaal. Hij speelde geweldig."

PSV bood aanvankelijk nog goed tegenstand tegen Barcelona en kreeg zelfs enkele mogelijkheden om de score te openen in Camp Nou, maar het was Messi die in de 31e minuut de ban brak met een schitterende vrije trap.

Na de eveneens fraaie 2-0 van Ousmane Dembélé in de tweede helft sloeg de 31-jarige Messi in het laatste kwartier nog twee keer toe, waardoor PSV het Champions League-avontuur begon met een ruime nederlaag.

"Het was moeilijk voor ons om te scoren tegen dit goed georganiseerde PSV, dat ook nog eens gevaarlijk was in de counter", concludeerde Valverde. "Na de 2-0 was het gespeeld en ging het ons duidelijk een stuk makkelijker af."

Messi vestigt record in Champions League

Voor Messi was het al de 42e hattrick uit zijn loopbaan en zijn achtste in Champions League-verband, iets waar nog geen enkele speler ooit in slaagde. De sterspeler van Barcelona deelde het record met Cristiano Ronaldo (zeven hattricks).

Messi, die zijn Champions League-hattricks maakte tegen Ajax, PSV, Celtic, Arsenal, Viktoria Plzen, Bayer Leverkusen, APOEL Nicosia en Manchester City, komt nu op een totaal van 103 treffers in het miljoenenbal.

Net als Valverde was ook doelman Marc-André ter Stegen lovend over zijn aanvoerder. "Ik denk niet dat er ook maar iemand op deze aarde is die voetbalt zoals Messi dat doet. Mede door hem zijn we de Champions League uitstekend begonnen."

Barcelona vervolgt de Champions League op 3 oktober met een uitwedstrijd tegen Tottenham Hotspur. PSV speelt in diezelfde groep B thuis tegen Internazionale, dat dinsdagavond 'Spurs' met 2-1 versloeg.

