De Jong vindt ruime nederlaag van PSV bij Barcelona onnodig

"Na de 2-0 gingen we iets meer vooruit spelen. Dat moet je misschien niet doen", zei De Jong voor de camera van Veronica.

"Zij hebben zo veel kwaliteit om de ruimtes te vinden en doelpunten te maken. We hadden het compacter moeten houden."

PSV moest het initiatief logischerwijs aan Barcelona laten, maar kwam er vooral in de eerste helft zelf ook regelmatig gevaarlijk uit.

"In de rust hadden we echt nog het geloof. In de omschakelmomenten was Barcelona soms laks, kregen we ruimte en waren we enkele keren gevaarlijk. Tegen een ploeg als Barcelona moet je die kansen dan wel afmaken", aldus De Jong.

Rosario beaamt woorden van De Jong

Teamgenoot Pablo Rosario, die van trainer Mark van Bommel de voorkeur kreeg boven de Mexicaanse nieuweling Érick Gutiérrez, beaamde de woorden van zijn aanvoerder.

"Als je kijkt naar het verloop van de wedstrijd is het echt onnodig. Al is dat ook de kwaliteit van het team waar we tegen spelen", sprak hij tegenover het Eindhovens Dagblad.

Rosario trok zelf ook het boetekleed aan. Hij was van mening dat hij voorafgaand aan de vrije trap van Lionel Messi waaruit de 1-0 viel meer had kunnen doen.

"Als ik nu terugdenk, had ik Ousmane Dembélé misschien onderuit moeten halen en geel moeten pakken. Maar als je weet dat je nog zestig minuten moet, met geel op zak, is dat ook weer lastig", stelde hij.

"Dit is een goede les voor ons. We hebben goede dingen laten zien, maar ook minder goede dingen. Daar moeten we lering uit trekken. We hebben ook gezien dat wij tegen iedere ploeg kansen kunnen creëren."

