PSV begint Champions League met ruime nederlaag bij FC Barcelona

PSV stond halverwege op een 1-0-achterstand door een doelpunt van Lionel Messi in de 31e minuut. De ploeg van trainer Mark van Bommel zag de score na rust uitgebreid worden door treffers van Ousmane Dembélé en nog twee van Messi in respectievelijk de 75e, 77e en 88e minuut.

Internazionale (met Stefan de Vrij) won de andere wedstrijd in groep B nipt met 2-1 van Tottenham Hotspur (met Michel Vorm). Mauro Icardi (86e minuut) en Matias Vecino (90e minuut) maakten in de absolute slotfase de 0-1 van Christian Eriksen (54e minuut) ongedaan.

In de tweede speelronde, op woensdag 3 oktober, staan PSV-Internazionale (21.00 uur in het Philips Stadion) en Tottenham Hotspur-FC Barcelona (21.00 uur op Wembley) op het programma.

PSV speelt zondag eerst nog thuis de topper in de Eredivisie tegen Ajax. De ploeg van Van Bommel verdedigt als koploper een voorsprong van twee punten op de Amsterdammers, die woensdag in de Johan Cruijff ArenA de Champions League openen tegen AEK Athene.

PSV niet onder indruk van Camp Nou

PSV leek tegen Barcelona niet onder de indruk van het immense Camp Nou. De bezoekers kozen er, zoals misschien wel werd verwacht, niet voor om zich massaal terug te trekken, maar zochten waar mogelijk de aanval.

Dat leverde in de eerste twintig minuten zowaar een drietal goede kansen op, maar Gastón Pereiro (schot over), Steven Bergwijn (schot naast) en Luuk de Jong (schot geblokt) slaagden er niet in een verrassende tussenstand op het scorebord te zetten.

Barcelona kwam wat stroef uit de startblokken en moest het in de openingsfase doen met mogelijkheden voor Philippe Coutinho (kopbal over), Messi (schot over), Luis Suárez (schot in zijnet) en Sergi Roberto (kopbal recht op doelman Jeroen Zoet).

De Catalanen gaven na ongeveer een half uur spelen wat meer gas en dat resulteerde in de 31e minuut gelijk in de 1-0 van Messi, die na een overtreding van Nick Viergever mocht aanleggen voor een vrije trap en de bal zeer fraai in de kruising krulde.

Wachten op de beslissing

PSV was daarna wel even van slag. De snelle buitenspelers Hirving Lozano en Bergwijn werden van achteruit opeens een stuk minder in de diepte gevonden, waardoor het tot aan de rust niets anders kon doen dan tegenhouden.

Dat lukte PSV nog wel relatief eenvoudig, maar in de openingsfase van de tweede helft was het spelbeeld eigenlijk hetzelfde als in de slotfase van de eerste helft en was het wachten op de beslissende 2-0.

Die verzuimden Messi en met name Coutinho te maken, waarna PSV na ruim een uur spelen toch weer wat hernieuwde energie vond en via Angeliño en tot twee keer toe Lozano dicht bij de 1-1 was.

Dat was voor Barcelona het sein om weer aan te zetten en Dembélé (gekruld schot in de verre hoek) en tweemaal Messi (oog in oog met Zoet) gooiden het duel alsnog op slot. Daar kon een rode kaart (twee keer geel) voor Samuel Umtiti geen verandering meer in brengen.

