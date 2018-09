Ten Hag overweegt Dolberg te selecteren voor CL-duel met AEK Athene

Dolberg zou maandagavond bij Jong Ajax zijn rentree maken na een blessure aan zijn buikwand, maar klachten aan zijn knieholte dwarsboomden dat. De twintigjarige spits is daar echter mogelijk alweer van hersteld.

"Dolberg traint vanmiddag weer mee. Hij is een rastalent, en die kunnen altijd spelen als ze fit zijn", zei trainer Erik ten Hag dinsdag op de persconferentie voor de wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA.

"Hij had alleen wat pijn aan zijn knieholte, dat is geen echte blessure. Als dat niet gebeurd was, dan was hij fit genoeg geweest om maandag minuten te maken. Dan ben je ook fit genoeg om woensdag te spelen."

Door de blessure aan zijn buikwand speelde Dolberg dit seizoen alleen een helft mee in een oefenwedstrijd tegen Anderlecht (1-3-nederlaag).

Ten Hag vindt AEK Athene 'geslepen ploeg'

Ajax opent de Champions League met een thuiswedstrijd tegen de op papier zwakste formatie in groep E. "Maar AEK is een geslepen ploeg", waarschuwde Ten Hag. "Ze kennen de wetten van het Europese voetbal en hebben het geduld om te wachten op de kans voor een goed resultaat."

Die speelwijze wil de trainer bestrijden met de vaste speelwijze van Ajax. "We willen dominant zijn en op de helft van de tegenstander spelen. AEK mag geen lucht krijgen, doordat wij in een hoog tempo spelen."

Ajax overleefde drie voorrondes in de Champions League en is ook in de Eredivisie met dertien punten uit vijf duels voortvarend begonnen. "Je wordt van wedstrijd tot wedstrijd sterker", merkte Ten Hag op.

"De ploeg krijgt steeds meer automatismen, de spelers weten wat ze aan elkaar hebben. Ze weten precies van elkaar wat ze gaan doen, bijvoorbeeld met druk zetten. Als de spelers vaak samenspelen, dan wordt het team steeds sterker."

AEK mist drie spelers door schorsingen

In tegenstelling tot Ajax kan AEK niet in de vaste formatie aantreden. De Grieken missen aanvallers Anastasios Bakasetas en Marko Livaja en verdediger Hélder Lopes door schorsingen.

"Dat zijn basisspelers", aldus Ten Hag. "Maar ze hebben een brede kern, dus er zullen andere goede spelers voor hen in de plaats komen."

Matthijs de Ligt schoof ook aan bij de persconferentie en de 19-jarige verdediger herinnerde zich de Europese avonden van Ajax die hij als supporter meemaakte. "Ik zat dan gelukkig vaak op de tribune. De sfeer was dan fantastisch", zei hij.

"Ik denk dat een thuisduel met Barcelona mijn mooiste herinnering was. De zege van 2-1, de sfeer op de tribune, de strijd op het veld. Dat is het recept voor een mooie avond."

Ajax-AEK Athene begint woensdag om 18.55 uur. De wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA staat onder leiding van de Spanjaard Carlos del Cerro.

Bekijk het programma in de Champions League