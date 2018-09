Tsjechië stelt Silhavy aan als bondscoach, Galásek wordt assistent

De 56-jarige Silhavy, met 465 wedstrijden recordhouder in de Tsjechische competitie, is de opvolger van Karel Jarolim. Die was sinds 2016 bondscoach en wist Tsjechië niet naar het WK in Rusland te leiden.

De 62-jarige Jarolim stapte vorige week op na de zware oefennederlaag tegen Rusland (1-5). Tsjechië verloor bij de start van de Nations League ook al van Oekraïne (1-2).

Galásek (45) speelde tien jaar in de Eredivisie, waar hij een gewaardeerde kracht was op het middenveld bij Willem II en Ajax. De 69-voudig international fungeerde bij beide clubs als aanvoerder, net als in het Tsjechische elftal.

In het seizoen 2012/2013 was Galásek al eens assistent van toenmalig bondscoach Michael Bilek. Vervolgens was hij werkzaam als jeugdcoach en assistent-trainer bij kleinere clubs in Duitsland. In het seizoen 2015/2016 had hij zijn eerste baan als hoofdcoach, van SV Weiden op het vierde niveau in Duitsland.

Silhavy denkt dat het 'niet makkelijk' wordt

Ook Jiri Chytry werd dinsdag aangesteld als assistent-bondscoach. De 46-jarige trainer komt over van Dukla Praag, waar hij ook als assistent werkzaam was.

De Tsjechische bond FACR heeft niet bekendgemaakt hoelang de contracten van Silhavy, Chytry en Galásek lopen. "Ik vind het een grote eer dat de FACR mij benaderd heeft", zei de nieuwe bondscoach dinsdag bij zijn presentatie.

"Het wordt niet makkelijk voor ons", zei Silhavy. "Maar wat is tegenwoordig nog wel makkelijk?" De oud-international vierde als trainer kampioenschappen met Slovan Liberec en Slavia Praag.

Silhavy en Galásek zitten in oktober voor het eerst op de bank, als Tsjechië het in divisie B van de Nations League opneemt tegen Slowakije en opnieuw Oekraïne.