Makkelie fluit topper tussen koploper PSV en Ajax

De 35-jarige arbiter wordt zondag geassisteerd door Mario Diks en Hessel Steegstra. Allard Lindhout is vierde official in Eindhoven, terwijl Bas Nijhuis vanuit Zeist als videoscheidsrechter fungeert.

Zowel PSV als Ajax komt deze week eerst nog uit in de Champions League. De Eindhovenaren spelen dinsdag in Camp Nou tegen FC Barcelona en de Amsterdammers nemen het woensdag thuis op tegen AEK Athene.

Ook Makkelie komt dinsdagavond in actie in de Champions League. Hij fluit in België de wedstrijd tussen Club Brugge en Borussia Dortmund.

PSV verloor in de eerste vijf speelronden van de Eredivisie nog geen punten en voert de ranglijst aan. Ajax begon het seizoen met een 1-1-gelijkspel tegen Heracles Almelo, maar won de vier daaropvolgende wedstrijden en staat met dertien punten op de tweede plek.

Makkelie floot ook vorig seizoen PSV-Ajax

Makkelie had vorig seizoen in april ook de leiding over PSV-Ajax. De Eindhovenaren werden kampioen dankzij een 3-0-zege op de rivaal en Makkelie stuurde in de slotfase Ajacieden Nicolás Tagliafico (twee keer geel) en Siem de Jong (direct rood) van het veld.

Vorig seizoen mocht Makkelie liefst drie van de zes toppers in de Eredivisie fluiten. Hij had ook de leiding bij Feyenoord-Ajax (1-4) en Feyenoord-PSV (1-3).

De topper tussen PSV en Ajax begint zondag om 16.45 uur in het Philips Stadion.

