Directeur Gazidis verruilt Arsenal na tien jaar voor AC Milan

AC Milan meldt dinsdag in een verklaring dat met Gazidis "een CEO van wereldklasse" is aangesteld. De bestuurder werd in de media al enige maanden in verband gebracht met een overstap naar San Siro.

De Italiaanse club is sinds deze zomer eigendom van de Amerikaanse investeringsmaatschappij Elliot Advisors Ltd. Dat bedrijf kocht de club van de Chinese eigenaar Li Yonghong.

Onder Chinees bewind zakte Milan af van Europese topclub tot een subtopper in Italië. Tussen 2014 en 2017 speelde de club zelfs drie seizoenen geen Europees voetbal.

Gazidis treedt per 1 december in dienst bij AC Milan. Hij vertrekt eind oktober bij Arsenal. "Dit was de moeilijkste beslissing in mijn leven", zegt Gazidis op de website van Arsenal. "Maar ik denk dat het na tien jaar het juiste moment is om een stap opzij te zetten, zodat nieuwe leiders met frisse energie en ideeën de club kunnen besturen in een nieuw tijdperk."

"Ik geloof dat er bij een verandering positieve krachten vrijkomen, zowel voor de club als voor mijzelf. Ik kijk er dan ook naar uit om bij AC Milan aan de slag te gaan en de club terug te leiden naar de plaats waar het thuishoort in de voetbalwereld", aldus Gazidis.

Duo volgt Gazidis op bij Arsenal

Gazidis wordt bij Arsenal opgevolgd door het duo Raul Sanllehi en Vinai Venkatesham. Zij waren al werkzaam bij de club, respectievelijk als hoofd voetbalrelaties en als commercieel directeur.

"Het was fijn om met Ivan te werken", zegt eigenaar Josh Kroenke op de website van Arsenal. "We zullen zijn wijsheid, inzicht en energie die hij op dagelijkse basis toonde enorm missen."

"We hebben vertrouwen in de uitstekende kwaliteiten van Raul en Vinai. Ze zullen samen met manager Unai Emery werken aan de toekomst van Arsenal op en naast het veld."

Miljardair Kroenke is sinds vorige maand volledig eigenaar van Arsenal, door de aandelen van de Rus Alisher Usmanov te kopen.

Arsenal moeizaam begonnen aan seizoen

Kroenke en Gazidis waren afgelopen zomer betrokken bij de beslissing om na 22 jaar afscheid te nemen van Arsène Wenger. Onder de Franse manager was de Londense club sinds 2003/2004 zonder landstitel gebleven.

Emery is moeizaam aan het seizoen begonnen. Na vijf duels staat Arsenal met negen punten op de zevende plek in de Premier League. In Groep E van de Europa League spelen de Londenaren donderdag thuis tegen Vorskla Poltava uit Oekraïne.

Ook AC Milan is met vier punten uit drie duels niet geweldig begonnen aan de Serie A. In de Europa League speelt de ploeg donderdag uit tegen F91 Dudelange uit Luxemburg.