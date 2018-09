FIFA-voorzitter Infantino geen voorstander van Spaans competitieduel in VS

"Ik zou liever een geweldige MLS-wedstrijd in de Verenigde Staten zien dan een Spaanse competitiewedstrijd", zegt Infantino in een verklaring aan ESPN. "In het voetbal is het een basisprincipe dat je een thuiswedstrijd ook echt in je eigen stadion speelt, en niet in een vreemd land."

Vorige week hebben LaLiga, Girona en FC Barcelona een formeel verzoek ingediend bij de Spaanse bond RFEF om de wedstrijd in de Verenigde Staten af te mogen werken. Daar is nog geen antwoord op gekomen.

In augustus sloot LaLiga een vijftienjarig contract met Relevent, een Amerikaanse sport- en mediamultinational. Het spelen van een aantal Primera División-wedstrijden in Noord-Amerika zou de Spanjaarden 200 miljoen euro opleveren.

LaLiga wijst op Canadese clubs in MLS

De FIFA is nog in afwachting van een verzoek van LaLiga om naar de Verenigde Staten uit te mogen wijken. "We wachten tot we een officieel bericht krijgen vanuit Spanje en dat zullen we bekijken", meldt Infantino. "Maar er zijn regels en voorschriften waar iedereen zich aan dient te houden."

"Een voorstel als dit zal door de bonden van de betrokken landen en de confederaties van de continenten moeten worden goedgekeurd. En de FIFA zal er ook naar kijken, omdat het ook implicaties zal hebben voor voetbal op wereldwijd niveau", aldus de FIFA-voorzitter.

LaLiga-voorzitter Javier Tebas reageerde op Twitter op de uitspraken van Infantino. "Ik wil de president van de FIFA er graag aan herinneren dat er drie Canadese teams in de MLS spelen en dat Toronto FC de huidige kampioen is, terwijl er in Canada ook een profcompetitie bestaat."

Bekijk het programma en de stand in de Primera División