Barcelona-coach Valverde vreest vooral talentvolle voorhoede van PSV

De Spaanse coach is vol lof over de ploeg van trainer Mark van Bommel. "Het is een jonge ploeg die de kwaliteit heeft om het alle tegenstanders in de poule lastig te maken", zei hij maandag op de persconferentie.

Valverde was vooral te spreken over de aanvallers van PSV. "Het is een jong elftal, dat vooral goed aanvalt. Met name Hirving Lozano en Steven Bergwijn zijn grote talenten. Hun spits (Luuk de Jong, red.) kan bovendien geweldig koppen."

De coach kon weinig met de opmerking van aanwezige journalisten dat PSV in principe de zwakke broeder in de groep is. Ook Tottenham Hotspur en Internazionale maken deel uit van de poule.

"PSV is gewoon een grote club in Europa. De ploeg is niet voor niets landskampioen. We hebben veel respect voor ze. We zitten gewoon in een moeilijke groep, waarin de verschillen klein zullen zijn."

'Wens om Champions League te winnen is groot'

Vorig seizoen sneuvelde Barcelona in de kwartfinales tegen AS Roma. Barça won toen thuis met 4-1, maar ging in Italië verrassend met 3-0 ten onder. Die zeperd hoopt Valverde dit seizoen goed te maken.

"We willen dit toernooi natuurlijk heel graag winnen, maar dat geldt voor meer ploegen. Clubs als Atlético Madrid, Valencia, Manchester City en Real Madrid hebben diezelfde wens. Maar ik voel in de groep dat de wens dit jaar groter is dan ooit."

De verwachting is dat Camp Nou zeker niet vol zat zitten. Dat komt vooral door het vroege tijdstip. "Hopelijk weerhoudt dat mensen er niet van om te komen. Het blijft toch de Champions League."

In Milaan staat op hetzelfde tijdstip de andere wedstrijd in groep B op het programma tussen Inter en Tottenham Hotspur.

