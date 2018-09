Liverpool-coach Klopp ziet Paris Saint-Germain als titelfavoriet in CL

De twee ploegen staan dinsdag om 21.00 uur tegenover elkaar op Anfield Road, de thuishaven van de ploeg die vorig jaar nog de finale van Real Madrid verloor.

"Dat we thuis spelen kan een voordeel zijn", stelt Klopp dan ook. "Hopelijk kunnen we dat voordeel uitbuiten, want we gaan tegen deze ploeg alle hulp nodig hebben die we kunnen krijgen."

Volgens de Duitse trainer is 'PSG' een van de grote favorieten om aan het eind van dit seizoen met de beker in de handen te staan. "Zeker weten. Dit team is gemaakt om de Champions League te winnen. De kwaliteit is ongelooflijk."

Paris won afgelopen weekend in de eigen competitie nog met 4-0 van Saint-Etiënne. In die wedstrijd deden Neymar (die rust kreeg) en Kylian Mbappé (geschorst) niet eens mee.

"Neymar zal 100 procent uitgerust zijn, dus we krijgen het volledige Neymar-pakket te zien. Hopelijk kunnen we daarmee omgaan", aldus Klopp. "Het wordt een uitdaging, maar daar houd ik van. Maar vooral omdat ik een heel goed team heb. Als ik een fan was, zou ik in ieder geval zeker gaan kijken."

Klopp hoopt op fitte Firmino

Het is voor Klopp nog even afwachten of hij op spits Roberto Firmino kan rekenen. De Braziliaan kreeg afgelopen weekend in het competitieduel met Tottenham Hotspur een vinger van Jan Vertonghen in zijn oog.

"We hopen dat hij het haalt. Op de foto's zag het erg pijnlijk uit, ik was geshockeerd. Het is bijzonder pijnlijk voor hem, maar verder valt de schade mee. We hebben nog even voor de wedstrijd begint, dus we kijken wel hoe het loopt. Als hij vandaag had moeten spelen, had hij het niet gered."

Mocht Firmino niet meedoen, dan lonkt een basisplaats voor Daniel Sturridge, aangezien ook Divock Origi geblesseerd is. De aanvaller speelt vrijwel nooit en werd afgelopen seizoen nog uitgeleend aan West Bromwich Albion.

Virgil van Dijk kan normaal gesproken op een basisplaats rekenen bij Liverpool, terwijl ook Georginio Wijnaldum waarschijnlijk aan de aftrap staat.

De andere wedstrijd in groep C van de Champions League gaat tussen Rode Ster Belgrado en Napoli. Ook bij dat duel wordt om 21.00 uur afgetrapt.

