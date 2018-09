Van Bommel gaat weinig aan systeem PSV veranderen tegen Barcelona

"Het is sowieso al moeilijk om in korte tijd een bepaalde speelwijze in het team te krijgen", legde de voormalig middenvelder van Barcelona maandag uit tijdens zijn persconferentie in Camp Nou.

"Dan kan ik deze wedstrijd wel mijn systeem omgooien, wat resultaat kan opleveren, maar ik denk dat je beter plan A kunt verbeteren, zodat je geen plan B hoeft te hebben."

Hoewel Van Bommel beseft dat vijfvoudig Champions League-winnaar Barcelona zwaar favoriet is, legt hij zich niet bij voorbaat neer bij een nederlaag. "Dan hadden we beter thuis kunnen blijven. Als thuisclub verlies je altijd wel een keer."

PSV reisde eerder op maandag met 21 spelers af naar Barcelona. Tot de selectie behoren onder anderen aanwinsten Érick Gutiérrez en Aziz Behich. Zij debuteerden afgelopen weekend voor PSV.

'Vechten om shirt Messi mag bij goed resultaat'

De 41-jarige Van Bommel benadrukte dat de spelers van PSV geen ontzag moeten hebben voor Barcelona en voor sterspeler Lionel Messi in het bijzonder.

"Zoals vaker gezegd moeten we onverstoorbaar zijn. Hetzelfde doen als altijd. Na afloop vechten om het shirt van Messi? Als we een goed resultaat halen, maakt me dat niets uit", aldus de 79-voudig international van Oranje.

"Als spelers in de rust om een shirtje van een ander gaan vragen, is de onverstoorbaarheid weg. Dat moeten ze niet doen."

PSV kende in ieder geval een uitstekende aanloop naar de Champions League-wedstrijd in Barcelona, want de landskampioen won zaterdag met liefst 0-7 van ADO Den Haag. De ploeg van Van Bommel is dit seizoen sowieso nog zonder puntenverlies in de Eredivisie.

Lozano: 'Barcelona meldde zich voor mij'

Behalve Van Bommel schoof ook PSV-aanvaller Hirving Lozano aan bij de persconferentie in Camp Nou. De Mexicaan verklapte dat Barcelona deze zomer in hem geïnteresseerd was.

"Ze hebben zich bij mijn zaakwaarnemer gemeld, maar op dit moment was het nog niet het goede moment om daarheen te gaan. Voor de toekomst zou het een droom zijn", zei Lozano, die veel zin heeft in de confrontatie met Barcelona in Camp Nou. "Dit wordt de belangrijkste wedstrijd uit mijn loopbaan als clubspeler."

FC Barcelona-PSV begint dinsdagavond om 18.55 uur en wordt geleid door de Griekse arbiter Tasos Sidiropoulos. Tegelijkertijd staat in poule B het duel tussen Internazionale en Tottenham Hotspur op het programma.

