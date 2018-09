Ajax-opponent AEK was vijf jaar geleden nog amateurclub

Dat AEK zich voor het eerst in 24 jaar kampioen van Griekenland én Champions League-deelnemer mag noemen, is een klein wonder. Vijf jaar geleden degradeerde de topclub als gevolg van financiële problemen uit de hoogste divisie, waarna de Atheners vrijwillig een amateurclub werden en nóg een klasse teruggingen.

Zo snel als AEK in 2013 uit de Griekse competitie verdween, zo snel was de club door middel van twee opeenvolgende kampioenschappen ook weer terug. Dat was vooral te danken aan de omstreden oud-voorzitter Dimitris Melissanidis, die de club er als eigenaar financieel weer bovenop hielp.

Na een derde en vierde plaats was de comeback van AEK op het hoogste niveau dit jaar compleet met de landstitel en de club is ook in het nieuwe seizoen op dreef. In de eerste drie competitieduels werd nog geen punt afgestaan en bovendien geen doelpunt geïncasseerd.

De begroting van AEK is niet te vergelijken met die van Ajax, maar de Grieken hoeven zich financieel geen zorgen meer te maken. Ze spelen vanaf volgend seizoen bovendien in het nieuwe Agia Sofia Stadion, dat plaats biedt aan ruim 30.000 toeschouwers. De thuisduels worden nu nog afgewerkt in het in 1982 geopende Olympisch Stadion.

AEK doorbrak hegemonie Olympiakos op bizarre wijze

AEK doorbrak vorig seizoen met de twaalfde landstitel in de clubhistorie - en de eerste sinds 1994 - de hegemonie van Olympiakos in Griekenland, dat in de laatste 21 jaar negentien keer kampioen werd.

De manier waarop het kampioenschap van AEK gestalte kreeg, was op zijn minst bizar. De topclub uit Athene werd reglementair uitgeroepen tot winnaar van de topper tegen PAOK Saloniki, doordat de voorzitter van die club tijdens de uit de hand gelopen wedstrijd met een pistool het veld had betreden.

PAOK kreeg bovendien drie punten aftrek, waardoor AEK met nog twee speelronden voor de boeg niet meer was in te halen door de rivaal. Het kampioenschap betekende dat de club net als Ajax mocht instromen in de Champions League-voorronde.

In de Europese wedstrijden die volgden, werd zowel de Schotse kampioen Celtic (1-1 uit, 2-1 thuis) als de Hongaarse kampioen MOL Vidi FC (1-2 uit, 1-1 thuis) uitgeschakeld door de ploeg van coach Marinos Ouzounidis. AEK is daardoor voor het eerst sinds het seizoen 2006/2007 weer present in de Champions League.

Veel gelijkspelen én rode kaarten

Met AEK staat Ajax woensdagavond tegenover een taaie tegenstander, want de Grieken zijn inclusief de duels met Celtic en MOL Vidi al veertien Europese wedstrijden op rij ongeslagen. Na een 1-0-nederlaag tegen CSKA Moskou in augustus 2017 volgden maar liefst tien remises en vier zeges.

Begin deze eeuw kroonde AEK zich in de Champions League ook al eens tot 'kampioen gelijkspelen'. In de groepsfase van het seizoen 2002/2003 werd namelijk ieder groepsduel gelijkgespeeld, maar dat leidde niet tot een plek in de volgende ronde. Tot dat jaar had alleen Glasgow Rangers het in 1992/1993 gepresteerd om ongeslagen te blijven, maar de groepsfase van de Champions League niet te overleven.

Hoewel AEK zich deze zomer net als Ajax knap voor de Champions League plaatste, verdiende de manier waarop niet altijd de schoonheidsprijs. In de return tegen Celtic kreeg Konstantinos Galanopoulos een rode kaart en in het tweeluik met MOL Vidi werd zowel Anastasios Bakasetas (tijdens het heenduel) als Hélder Lopes en Marko Livaja (in de return) uit het veld gestuurd.

In de defensie kan AEK wel bogen op de ervaring van de voormalige FC Barcelona-speler Dmytro Chygrynskiy, al maakte de 31-jarige Oekraïner afgelopen weekend na blessureleed pas zijn eerste officiële minuten van het seizoen. Hij speelde wel direct de hele wedstrijd tegen Panionios (4-0-winst).

Ajax opnieuw met Blind tegen AEK

Net als de vorige confrontatie met AEK, in de groepsfase van de Champions League in het seizoen 1994/1995, zal de wedstrijd van Ajax tegen de Grieken met speciale aandacht worden gevolgd door de familie Blind. In de met 2-0 gewonnen thuiswedstrijd stond Danny Blind 24 jaar geleden in het centrum van de defensie en woensdag is het de beurt aan zoon Daley.

Danny Blind zal de wedstrijd als lid van de raad van commissarissen vanaf de tribune bekijken, net als algemeen directeur Edwin van der Sar en directeur spelerszaken Marc Overmars, die in 1994 tegen AEK ook tot de basiself van Ajax behoorden in het gouden Champions League-seizoen.

Na Patrick Kluivert - die in 1994 inviel - had er ook opnieuw een lid van de Kluivert-familie op het veld kunnen staan tegen AEK, maar zoon Justin verruilde Ajax afgelopen zomer voor AS Roma.

De wedstrijd tussen Ajax en AEK Athene in groep E van de Champions League begint woensdag om 18.55 uur en staat onder leiding van de Spaanse scheidsrechter Carlos del Cerro. Om 21.00 uur begint Benfica-Bayern München, het andere duel in de poule.

