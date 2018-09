PSV kan voor derde duel op rij ongeslagen blijven tegen FC Barcelona

In het seizoen 1997/1998 werd PSV ook aan FC Barcelona gekoppeld in de groepsfase van het miljoenenbal en toen werd het zowel in Spanje als in Nederland 2-2. In de uitwedstrijd scoorde Phillip Cocu de 1-1 en Peter Möller de 2-2. De Deense spits is daarmee de laatste PSV'er die scoorde in Camp Nou.

In totaal speelden PSV en FC Barcelona zes keer eerder tegen elkaar. De enige keer dat PSV won, was in de halve finale van de UEFA Cup, de voorloper van de Europa League, in 1978. In het Philips Stadion werd het 3-0, waarna FC Barcelona de return met 3-1 won.

In 1996 stonden PSV en FC Barcelona tegenover elkaar in de kwartfinales van de UEFA Cup. Na 2-2 in Spanje wonnen de 'Blaugranas' in Eindhoven met 2-3. De onderlinge balans staat dus op twee keer winst voor FC Barcelona, één zege voor PSV en drie gelijke spelen.

Messi scoorde bijna net zoveel als heel PSV

De zevende confrontatie tussen FC Barcelona en PSV is de openingswedstrijd van het zestiende Champions League-avontuur van de Eindhovenaren en daarmee troeft de club Ajax af.

De Amsterdammers beginnen woensdag thuis tegen AEK Athene aan hun veertiende campagne. Het is voor het eerst sinds 2010 dat ons land door twee ploegen vertegenwoordigd wordt in het meest prestigieuze Europese clubtoernooi.

Voor FC Barcelona wordt het de 23e deelname en daarmee is het met Real Madrid en FC Porto recordhouder. Sterspeler Lionel Messi begint aan zijn vijftiende Champions League-avontuur, maar het wordt de eerste keer dat hij tegen PSV speelt.

PSV kan de dertigste club worden waartegen Messi scoort in de Champions League. De teller van de 31-jarige Argentijn staat op honderd goals, terwijl PSV als club maar twee keer meer scoorde in het toernooi dat in 1992 in het leven werd geroepen.

FC Barcelona tegen PSV begint dinsdag om 18.55 uur en staat onder leiding van de Griekse arbiter Tasos Sidiropoulos. Bij de andere wedstrijd in groep B, Internazionale tegen Tottenham Hotspur, wordt op hetzelfde tijdstip afgetrapt.

