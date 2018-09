Van Rhijn: 'PSV en Ajax momenteel twee sterkste clubs in Eredivisie'

"PSV en Ajax zijn momenteel wel de twee sterkste clubs. Daarachter komen wat ploegen die aan elkaar gewaagd zijn. Daar zitten wij ook bij", aldus Van Rhijn zondag na afloop van de thuiswedstrijd tegen Feyenoord (1-1) in gesprek met NUsport.

"Of PSV en Ajax ook gaan uitmaken wie er kampioen wordt, weet je natuurlijk nooit. Ze kunnen beide een dipje krijgen en misschien groeien wij gedurende het seizoen wel naar ze toe en komen we uiteindelijk sterker voor de dag. Maar natuurlijk zijn zij de favorieten."

Koploper PSV en runner-up Ajax zijn het seizoen uitstekend begonnen en zetten afgelopen weekend hun dominantie nog wat extra kracht bij. De Eindhovenaren vernederden ADO Den Haag (0-7) en de Amsterdammers hadden geen kind aan FC Groningen (3-0).

"Ik ben onder de indruk van ze", stelt Van Rhijn. "Ze hebben allebei een goed team met fantastische spelers. Het is heerlijk om naar te kijken. Dat geldt vooral voor Ajax. Misschien zeg ik dat iets makkelijker omdat ik er heb gespeeld, maar ik vind ze oprecht een mooiere ploeg hebben. Het is allemaal wat attractiever."

AZ terug te vinden op vijfde plaats

AZ is na vijf speelrondes terug te vinden op de vijfde plaats en moet naast PSV en Ajax ook Feyenoord en Heracles Almelo voor zich dulden. De equipe van trainer John van den Brom heeft al zeven punten achterstand op de lijstaanvoerder.

"Het moet ons doel zijn om minimaal derde te worden. We hebben daar ook wel de ploeg voor, we hebben gewoon geweldige spelers. Dat heb je tegen Feyenoord kunnen zien", beweert Van Rhijn.

AZ zet dit seizoen desondanks wisselvallige resultaten neer. Er werd overtuigend gewonnen van NAC Breda en FC Emmen, maar verrassend verloren van Heracles Almelo en FC Kairat Almaty (over twee duels) in de tweede voorronde van de Europa League.

"Er is nog behoorlijk wat ruimte voor verbetering. We hadden tegen Feyenoord voldoende momenten dat we de doodsteek konden geven of in elk geval een doelpunt konden maken. Daar ontbreekt het bij ons wel aan en toppers winnen, is ook wel een dingetje geworden de afgelopen tijd. Dit was de kans, maar die hebben we niet gepakt", treurt Van Rhijn.

"Vorig jaar viel alles op zijn plek en was het al heel lang een geoliede machine. Dit jaar zijn we dat nog niet. We moeten met zijn allen de schouders eronder zetten en zorgen dat we dat wel weer worden. Het feit dat we dit keer niet hebben verloren van een topclub mag ook wel wat vertrouwen scheppen."

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie