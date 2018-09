Cocu na slechte reeks blij met 'zeer belangrijke' zege Fenerbahçe

De deze zomer van PSV overgekomen coach begon de competitie in augustus nog met een 2-1-zege op Bursaspor, waarna nederlagen volgden tegen Yani Malatyaspor, Göztepe (allebei 1-0) en Kayserispor (2-3).

Bovendien werd in de strijd om een Champions League-ticket over twee wedstrijden van Benfica verloren. De druk op Cocu was door de matige prestaties flink toegenomen.

"Dit was een zeer belangrijke overwinning. We wisten dat het moeilijk zou worden tegen het sterke Konyaspor en we hebben het goed gedaan", was Cocu lovend over zijn ploeg na de winst in de Torku Arena, waar invaller Elif Elmas het winnende doelpunt maakte.

"We hebben een geweldige goal gemaakt en laten zien waartoe we in staat zijn. Er waren een paar wissels en die pakten goed uit. De nieuwelingen vielen goed in."

'Geluk was een keer aan onze zijde'

De 47-jarige Cocu vindt dat Fenerbahçe in de voorgaande wedstrijden ook vaak pech had en zag dat de situatie in Konya anders was.

"Ik ben heel tevreden. We hadden soms wat geluk, maar hier kunnen we mee verder. In de vorige wedstrijden hadden we het geluk niet aan onze zijde en nu wel", aldus de 101-voudig international van Oranje.

Volgende week maandag wacht de topper tegen Besiktas, maar Fenerbahçe speelt donderdag in de Europa League nog uit tegen Dinamo Zagreb. Cocu wil zich eerst op de Europese wedstrijd in Kroatië richten.

"We moeten ons daarop richten, dus ik wil nog niet te veel over de wedstrijd tegen Besiktas zeggen. Wat ik wel weet, is dat het vergelijkbaar zal zijn met duels met Galatasaray, waar een intense sfeer heerste. We weten dus wat ons te wachten staat."

