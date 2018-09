Advocaat wil in Utrecht revanche voor mislukt einde bij Sparta

"Ik heb een verleden bij de club, het stadion en de fans zijn geweldig", aldus de zeventigjarige Advocaat, die het afgelopen seizoen met degradatie met Sparta Rotterdam uit de Eredivisie afscheid leek te hebben genomen.

"Ik wil goed afsluiten in Nederland. En dat kan bij FC Utrecht", zei de ervaren trainer op een persconferentie in De Galgenwaard. "Het speelt zeker mee dat ik er echt ziek van ben geweest dat het bij Sparta niet lukte."

FC Utrecht maakte maandag officieel bekend dat Advocaat voor de rest van het seizoen de trainer is. Hij volgt Jean-Paul de Jong op en neemt Zeljko Petrovic mee als assistent. Marinus Dijkhuizen en Rick Kruys blijven deel uitmaken van de technische staf.

De Jong werd twee weken geleden ontslagen. De clubicoon was minder dan een jaar de hoofdcoach in de Domstad.

'Utrecht goede oplossing voor niet meer thuiszitten'

FC Utrecht is slecht aan het seizoen begonnen. De ploeg staat na vijf wedstrijden veertiende in de Eredivisie met vijf punten. Onder leiding van Dijkhuizen en Kruys verloor de nummer vijf van vorig seizoen zondag thuis van het gepromoveerde FC Emmen (1-2).

"Toen ik die wedstrijd bekeek, dacht ik: er is nog een hoop werk te verrichten", lachte Advocaat. "Maar dat is het mooie van deze baan, toch?"

De Hagenaar, die in 1983 en 1984 zijn spelerscarrière afsloot bij FC Utrecht, is niet verbaasd dat hij nog aanbiedingen kreeg na zijn mislukte missie bij Sparta. "Ik had wel verwacht dat er nog iets zou komen. En FC Utrecht was voor mij een goede oplossing. Voor wat? Ha, om niet meer thuis te zitten."

"En FC Utrecht is een mooie club. Als voetballer heb ik hier afgesloten en nu doet de mogelijkheid zich voor dat als trainer ook te doen. De ambitie is vooral dat ik er hier nog iets van kan maken. Op een andere manier stoppen dan met die degradatie. Dat is de uitdaging voor mij.'

De oud-bondscoach van Oranje ziet genoeg potentie. "Het moet kunnen, de kwaliteit is aanwezig. Toen mijn zaakwaarnemer Rob Jansen belde met deze optie, heb ik me afgevraagd of het wel verstandig was. Na tien minuten heb ik ja gezegd.''

'Dick is de juiste man voor Utrecht'

Directeur voetbalzaken Jordy Zuidam is zeer tevreden dat hij met Advocaat een grote naam heeft gevonden om FC Utrecht dit seizoen weer richting de top vijf te dirigeren.

"We zochten iemand met ervaring, autoriteit en kwaliteit'', aldus Zuidam. "Met de komst van Dick is dat gelukt. Wij zijn hier ontzettend blij mee. Met zijn 'drive' is hij de juiste man om onze sportieve doelen dit jaar te realiseren. Bovendien hebben wij nu de tijd om te beslissen welke stappen wij hierna zetten."

Advocaat maakt zondag zijn debuut op de bank bij FC Utrecht in het uitduel met Feyenoord. De aftrap in De Kuip is om 12.15 uur.

