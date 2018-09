PSV reist met 21 spelers naar Barcelona voor eerste CL-duel

Gutiérrez en Behich maakten zaterdag in de gewonnen uitwedstrijd tegen ADO Den Haag (0-7) als invaller hun debuut.

De Mexicaanse middenvelder Gutiérrez had slechts vijf minuten nodig om zich te onderscheiden met een assist op zijn vriend Hirving Lozano en een fraai doelpunt.

Landskampioen PSV heeft na vijf competitieduels als enige club in de Eredivisie de maximale score van vijftien punten.

Trainer Mark van Bommel neemt onder anderen de talenten Donyell Malen en Cody Gakpo mee naar Barcelona. Bart Ramselaar, die afgelopen week bij Jong PSV moest spelen, behoort ook tot de selectie.

Griekse arbiter voor PSV

De groepswedstrijd staat onder leiding van arbiter Anastasios Sidiropoulos. De Griek leidde vorig jaar de WK-kwalificatiewedstrijd van het Nederlands elftal tegen Bulgarije en was toen ook scheidsrechter bij de uitwedstrijd van Feyenoord tegen Shakhtar Donetsk in de Champions League.

PSV werd in Europees verband drie keer eerder gekoppeld aan FC Barcelona. In 1978 bereikte de Eindhovense ploeg ten koste van de Catalanen (4-3) de finale van de UEFA Cup, waarin PSV won van Bastia.

In 1996 was FC Barcelona in de kwartfinale van de UEFA Cup over twee duels te sterk voor de Brabanders (5-4). In de groepsfase van de Champions League in 1997 eindigde het zowel in Camp Nou als in het Philips Stadion in 2-2.

FC Barcelona-PSV begint dinsdag om 18.55 uur.

Volledige selectie PSV: Jeroen Zoet, Eloy Room, Yanick Van Osch; Nicolas Isimat-Mirin, Aziz Behich, Denzel Dumfries, Trent Sainsbury, Nick Viergever, Daniel Schwaab, Angeliño; Gastón Pereiro, Mauro Júnior, Hirving Lozano, Érick Gutiérrez, Jorrit Hendrix, Bart Ramselaar, Pablo Rosario; Luuk de Jong, Donyell Malen, Steven Bergwijn, Cody Gakpo.

Kuipers fluit Real Madrid in Champions League

Björn Kuipers is woensdag de arbiter bij het groepsduel tussen Real Madrid en AS Roma. Real Madrid gaat dit seizoen op jaacht naar de vierde eindzege op rij in het belangrijkste Europese clubtoernooi.

Kuipers krijgt in de Spaanse hoofdstad hulp van zijn vaste assistenten Sander van Roekel en Erwin Zeinstra. Dennis Higler en Pol van Boekel fungeren op de achterlijnen als vijfde en zesde officials. Bij AS Roma spelen Rick Karsdorp en Justin Kluivert.

Danny Makkelie heeft dinsdag in de Champions League de leiding over Club Brugge-Borussia Dortmund. Bas Nijhuis komt donderdag in Tsjechië in actie in de Europa League. Hij fluit het groepsduel tussen Slavia Praag en Girondins de Bordeaux.

Bekijk het programma van de Champions League