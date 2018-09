Ronaldo opgelucht na eerste Juve-goal, Costa zegt sorry voor spugen

"Ik ben blij dat ik het net heb gevonden'', erkende Ronaldo in gesprek met Sky Sport Italia. "Er lag toch wel wat druk op me, want er was veel aandacht voor mijn transfer van Real Madrid naar Juventus en het feit dat ik maar niet scoorde."

"Maar ik werk hard en wist dat het slechts een kwestie van tijd was tot de doelpunten zouden komen. Mijn aanpassing aan het Italiaanse voetbal gaat goed."

In de vierde competitiewedstrijd was het eindelijk raak voor Ronaldo, die kort na rust zijn eerste treffer voor Juventus kon intikken na geklungel bij Sassuolo. Een kwartier later was het weer raak, dit keer met een droge schuiver met links langs de keeper.

"Ik ben heel blij voor Cristiano'', zei trainer Massimiliano Allegri van de Italiaanse kampioen. "Hij wilde zó graag scoren en was daardoor soms wat overhaast. Maar het wachten is beloond."

Ronaldo stapte deze zomer voor 112 miljoen euro over van Real Madrid naar Juventus. Hij keert deze week met zijn nieuwe club even terug in Spanje, voor de eerste groepswedstrijd in de Champions League tegen Valencia.

Douglas Costa krijgt boete en lange schorsing

Het is nog maar de vraag of Douglas Costa woensdag in actie zal komen tegen Valencia. De Braziliaan maakte zich zondag allesbehalve populair bij Allegri door in de slotfase van het duel met Sassuolo rood te krijgen voor spugen naar tegenstander Federico Di Francesco.

De vleugelspeler had de Italiaan eerder al geraakt met een elleboog- én een kopstoot.

"Costa zal absoluut een flinke boete krijgen", was Allegri na de wedstrijd resoluut in zijn oordeel. "Ik was verrast door zijn reactie. Het zal hem ook een lange schorsing opleveren."

De 28-jarige Costa bood zondagavond op Instagram zijn excuses aan. "Mijn gedrag was erg slecht. Daar ben ik me van bewust en daarom zeg ik sorry tegen iedereen. Ik wil duidelijk maken dat dit een eenmalig incident was en dat dit gedrag niet past bij de rest van mijn carrière."

