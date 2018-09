Blind merkt aan alles dat Champions League enorm leeft bij Ajax

"De Champions League leeft enorm, mensen klampen je aan en beginnen over de wedstrijd tegen AEK", aldus Blind. "De euforie is groot, want we zitten een keer niet in de zwaarste poule."

"Maar het is natuurlijk niet zo dat we maar even als tweede eindigen achter topfavoriet Bayern München. Benfica heeft ook goed gepresteerd in Europa de laatste jaren."

Na een succesvolle kwalificatiecampagne tegen achtereenvolgens Sturm Graz, Standard Luik en Dinamo Kiev begint Ajax woensdagavond in de eigen Johan Cruijff ArenA aan de poulefase. Na de loting heerste er in Amsterdam optimisme over mogelijke kwalificatie voor de knock-outfase van de Champions League.

De viervoudig winnaar van het belangrijkste Europese clubtoernooi overwinterde dertien jaar geleden voor het laatst in de Champions League, toen Arsenal, FC Thun en Sparta Praag de tegenstanders in de poule waren. Danny Blind, de vader van Daley, was destijds de trainer in de ArenA

"Dat is eigenlijk te lang geleden, maar het geeft ook aan hoe lastig het is", stelt de zoon van de huidige commissaris van Ajax. "We gaan er alles aan doen om dit weer te laten gebeuren."

Danny Blind in 2006

'Wisselwerking met fans is fantastisch'

Daley Blind speelde voor zijn vertrek naar Manchester United drie jaar met Ajax in de Champions League. "Steeds in de poule des doods", lacht hij. "Een keer zelfs in een groep met de kampioenen van Spanje, Duitsland en Engeland. En nog werden we derde, omdat we gelijkspeelden en wonnen van Manchester City."

"We versloegen ook een keer FC Barcelona en maakten het Dortmund heel lastig in Duitsland. En we gingen eenmaal niet verder, omdat Lyon plotseling met 7-1 van Zagreb won."

Volgens Blind zal het woensdag niet liggen aan de steun van het eigen publiek. "De sfeer rond de thuisduels in de voorronden met Sturm Graz, Standard Luik en Dinamo Kiev was dit seizoen al geweldig", zegt hij.

"Tijdens de warming-up voelde je al aan alles dat er iets ging gebeuren. De vlaggetjes voor de wedstrijd, het enorme kabaal in het stadion. De wisselwerking met de fans was fantastisch. Dat kunnen we woensdag goed gebruiken tegen AEK Athene. Wij kijken uit naar die wedstrijd."

Ajax-AEK Athene begint woensdag om 18.55 uur. Benfica-Bayern München, de andere wedstrijd in poule E, start om 21.00 uur.

