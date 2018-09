Van Persie heeft geen voorkeur voor rol als spits of nummer 10

"Beide is goed", aldus Van Persie zondag na afloop van het 1-1-gelijkspel bij AZ. Albert Gudmundsson (1-0) en Steven Berghuis (1-1) waren trefzeker in het AFAS Stadion.

"Vorig seizoen heb ik vaak als nummer 10 gespeeld. Dit seizoen eigenlijk alleen maar als spits. Ik krijg nu meer weerstand, maar fysiek gezien is het makkelijker dan op 10. In die rol moet je meer lopen. Je krijgt wel weer meer de bal. Het heeft dus allebei voor- en nadelen."

Van Persie werd tegen AZ in de slotfase naar de kant gehaald ten faveure van Jörgensen, die daarmee zijn rentree maakte, nadat hij dit seizoen nog geen minuut in actie was gekomen door een pijnlijke voet.

"Ik ben blij dat Nicolai weer terug is. Ik heb zeker een klik met hem. Hij is een fantastische speler. Een echte targetman. Hopelijk is hij in staat om de komende tijd veel te gaan spelen. Dan is het aan 'Gio' hoe hij het gaat invullen", zei Van Persie.

"Of we meer risico hadden moeten nemen door niet mij eruit te halen maar een verdediger of middenvelder? Dat is de keuze van Gio. Hij bepaalt de tactiek en de wissels. Die vraag moet je dus aan hem stellen. Niet aan mij."

Geen moment in buurt van vijfde doelpunt

Van Persie maakte in de eerste vier competitiewedstrijden van dit seizoen al vier doelpunten, maar hij kwam tegen AZ geen moment in de buurt van zijn vijfde, hoewel AZ met middenvelder Teun Koopmeiners in het centrum van de verdediging speelde.

"Ik heb geen kans gehad. Dat moet beter. Maar ja, ik heb ook niet heel veel goede ballen gekregen. Dat kan gebeuren in sommige wedstrijden. Dan moet je hopen dat de bal een keer goed valt, maar helaas was dat niet het geval."

Feyenoord blijft door het gelijkspel tegen AZ weliswaar op de derde plaats van de ranglijst in de Eredivisie staan, maar de Rotterdammers zagen de achterstand op koploper PSV en runner-up Ajax wel oplopen tot respectievelijk vijf en drie punten.

"Volgende week is PSV-Ajax. Dat was ook wel een dingetje. Een van de twee gaat punten verspelen, of misschien wel allebei. Vanuit dat oogpunt had ik dus liever gewonnen, maar als je de wedstrijd bekijkt, is 1-1 een eerlijk resultaat", aldus Van Persie.

Feyenoord neemt het zondag in eigen huis op tegen FC Utrecht, dat afgelopen weekend verrassend met 1-2 verloor van FC Emmen en maandag Dick Advocaat presenteert als opvolger van de ontslagen trainer Jean-Paul de Jong.

