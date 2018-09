Miedema maakt ook in tweede competitieduel hattrick voor Arsenal

Op bezoek bij Lewes FC werd met 0-9 gewonnen en tekende de 22-jarige Miedema in de 21e minuut voor de 0-2, waarna ze zes minuten later ook voor 0-4 zorgde. Landgenoot Daniëlle van de Donk zorgde voor een ruststand van 0-5.

In de tweede helft tekende Miedema ook voor 0-8, waarmee ze opnieuw een hattrick te pakken had. Ploeggenoot Kim Little scoorde ook drie keer en zorgde met haar laatste treffer voor de eindstand.

Miedema scoorde een week geleden al drie keer tijdens de 5-0-zege op Liverpool. Behalve de spits en Van de Donk had ook Oranje-international Dominique Bloodworth een basisplaats bij Arsenal tegen Lewes. Keeper Sari van Veenendaal zat op de bank.

Miedema, Van de Donk, Bloodworth en Van Veenendaal hopen zich later dit jaar met de Oranjevrouwen te plaatsen voor het WK. Begin oktober is Denemarken de tegenstander in de halve finale van de play-offs.