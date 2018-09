Matavz schiet Vitesse langs PEC Zwolle, uitzege Heracles bij sc Heerenveen

Tim Matavz was namens Vitesse de gevierde man. De Sloveense spits maakte beide doelpunten voor de ploeg van trainer Leonid Slutsky, die daardoor zesde staat. PEC houdt alleen NAC Breda en FC Groningen onder zich.

Matavz zorgde in de 26e minuut voor de 0-1. De spits reageerde alert op een schot van Navarone Foor door de bal met het hoofd te verlengen. Arbiter Christiaan Bax keurde de treffer in eerste instantie af vanwege buitenspel, maar kwam daar op aanraden van de VAR op terug.

Nog voor rust zorgde de voormalig aanvaller van onder meer FC Groningen en PSV ook voor 0-2. Nu profiteerde Matavz van een enorme blunder van PEC-aanvaller Younes Namli. De Deen speelde de bal te kort terug en die wist Matavz te onderscheppen. Doelman Mickey van der Hart kwam te laat.

PEC-trainer John van 't Schip bracht met Gianluca Scamacca en Stanley Elbers direct na rust twee verse aanvallers. Die wijziging leverde ook meer dreiging op van PEC. Zo moest Vitesse-doelman Eduardo zich strekken na een schot van Vito van Crooy.

Aan de overkant was Matavz nog dicht bij zijn derde treffer, maar de spits had vrij voor Van der Hart te veel tijd nodig. De keeper kon daardoor de bal naast tikken. Ook in de slotfase verzuimde Vitesse de score verder op te voeren, waardoor het bij 0-2 bleef.

Heracles in spektakelstuk langs Heerenveen

Heracles staat door de 3-5-zege in het Abe Lenstra Stadion knap vierde met tien punten uit vijf wedstrijden, terwijl middenmoter Heerenveen op vijf punten blijft staan. Kristoffer Peterson was met twee goals de belangrijkste man aan de kant van de bezoekers en Sam Lammers scoorde twee keer voor de Friese ploeg.

Heracles profiteerde in Heerenveen van de wankele defensie van de thuisploeg. De ploeg van de Duitse trainer Frank Wormuth kwam tot vier keer toe op voorsprong. Adrián Dalmau maakte de openingstreffer en halverwege was het 1-1 na een goal van Lammers in de blessuretijd van de eerste helft.

Lerin Duarte maakte namens Heracles het eerste doelpunt in de tweede helft. Na de tweede gelijkmaker van Lammers was het woord aan Kristoffer Peterson. De Zweedse aanvaller tekende voor de 2-3 en 3-4, na een gelijkmaker van Morten Thorsby.

In de slotfase stelde Syrisch international Mohammed Osman de zege van zijn ploeg met een rake vrije trap veilig (3-5). Opvallend is dat Heerenveen drie weken geleden ook al thuis met 3-5 verloor en toen was Feyenoord de tegenstander.

