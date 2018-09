Cocu wint eindelijk weer met Fenerbahçe, Misidjan helpt Nürnberg aan punt

ljif Elmas maakte namens Fenerbahçe in de 67e minuut de enige treffer tegen Konyaspor. De Nederlander Ferdi Kadioglu, die deze zomer overkwam van NEC, behoorde niet tot de wedstrijdselectie van Cocu.

De winst in Konya was pas de tweede zege van 'Fener' sinds de aanstelling van Cocu. Onder zijn leiding werden drie van de eerste vijf competitiewedstrijden verloren, terwijl in de voorronde van de Champions League Benfica over twee wedstrijden te sterk was.

Door de dramatische seizoensstart verschenen de afgelopen weken verhalen in Turkse media dat de 47-jarige Cocu, die tot medio 2021 onder contract staat in Istanbul, van plan zou zijn om op eigen initiatief terug te treden.

De trainer ontkende dat twee weken geleden in een bericht op de website van Fenerbahçe. "Niets van waar. Ik ben geen persoon die makkelijk opgeeft. Ik ben trots dat ik hier mag werken", liet hij optekenen.

Klaassen geeft assist bij Werder Bremen

In Duitsland viel Misidjan, die deze zomer overkwam van het Bulgaarse Ludogorets, na een uur in tegen Werder Bremen en maakte daarmee zijn debuut voor Nürnberg. In blessuretijd zorgde de oud-Willem II'er ervoor dat Nürnberg met een punt naar huis ging.

Davy Klaassen gaf in de eerste helft de assist bij de 1-0 van Maximilian Eggestein. De middenvelder maakte in juli de overstap van Everton naar Bremen. In Engeland kon Klaassen niet op speeltijd rekenen, terwijl hij bij Werder voor de derde wedstrijd op rij in de basis stond.

Het nog ongeslagen Werder staat door het gelijkspel zevende, met vijf punten uit drie duels. Voor Nürnberg is het pas het tweede punt van het seizoen.

Koploper Bayern München is de enige ploeg die nog geen puntenverlies leed. De landskampioen won zaterdag mede dankzij een doelpunt van Arjen Robben met 3-1 van Bayer Leverkusen.

Strootman wint eenvoudig met Marseille

Kevin Strootman boekte in de Franse Ligue 1 een eenvoudige overwinning met Olympique Marseille. En Avant Guingamp werd met liefst 4-0 opzij gezet.

Strootman, die het hele duel speelde, gaf de assist bij de 3-0. De van AS Roma overgekomen international bediende tien minuten voor tijd Florian Thauvin.

Diezelfde vleugelspeler had Marseille eerder op 1-0 gezet, waarna Dimitri Payet de voorsprong verdubbelde. De 4-0 werd door Kostas Mitroglou gemaakt.

Marseille staat door de overwinning tweede met tien punten uit vijf duels. Koploper Paris Saint-Germain verspeelde nog geen punt.

