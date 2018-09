Jörgensen werd 'bijna depressief' van maandenlange afwezigheid

"Het was zwaar om al die tijd machteloos langs de zijlijn toe te kijken hoe mijn ploeggenoten het ervan afbrachten, maar eindelijk ben ik terug", begon hij zijn verhaal in de catacomben van het AFAS Stadion in Alkmaar.

Jörgensen speelde met zijn land nog wel op het WK - hij miste in de verloren strafschoppenserie in de achtste finales tegen Kroatië vanaf 11 meter - maar moest eenmaal terug bij Feyenoord plaatsnemen in de ziekenboeg.

"Geblesseerd zijn is zó saai. Je mist iets in je leven. De adrenaline, het contact met je ploeggenoten. Je krijgt dan te veel stomme gedachtes in je hoofd", zei hij. "Ik werd er zelfs bijna depressief van. Ik wist immers niet hoelang het allemaal zou duren. Maar goed, dat is nu gelukkig verleden tijd. Ik ben op dit moment heel blij, ook al zijn we er niet in geslaagd om te winnen."

Pas vijf minuten voor tijd in het veld

Jörgensen liep bij aanvang van de tweede helft al warm, maar hij kwam pas vijf minuten voor tijd - toen de eindstand al op het scorebord stond door doelpunten van Albert Gudmundsson (1-0) en Steven Berghuis (1-1) - het veld in als vervanger van Robin van Persie.

"Vijf minuten was meer dan genoeg voor mij. Ik heb van iedere seconde genoten. Ik wist van tevoren dat ik niet veel speeltijd zou krijgen. Ik heb volgens mij maar drie keer de bal geraakt, maar dat maakt helemaal niet uit."

De vraag is nu of Jörgensen snel weer een basisplaats krijgt of dat trainer Giovanni van Bronckhorst de komende tijd vasthoudt aan Van Persie als man in de punt van de aanval en Jens Toornstra vlak daarachter op de nummer 10-positie.

"Dat is aan de coach. Ik doe mijn best, welke beslissing hij ook neemt. Ik moet er gewoon voor zorgen dat ik steeds fitter word. Het geeft in elk geval een goed gevoel dat de fans mij nog niet vergeten zijn, getuige dat ze mijn naam scandeerden. Hopelijk kan ik ze nog vaak laten juichen."

Feyenoord zag door het gelijkspel tegen AZ de achterstand op koploper PSV en runner-up Ajax oplopen tot respectievelijk vijf en drie punten. De Rotterdammers nemen het volgende week in eigen huis op tegen FC Utrecht, terwijl PSV en Ajax tegenover elkaar staan in Eindhoven.

