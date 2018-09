Fortuna boekt eerste zege in Eredivisie sinds 2002, ook Emmen wint

De 2-3-overwinning van Fortuna Sittard bij NAC was de eerste dit seizoen van de Limburgse club, die na zestien jaar terug is in de Eredivisie. De vorige Eredivisie-zege van Fortuna was op 13 april 2002 tegen FC Twente (2-0.

Tegen NAC scoorde de Belg Ahmed El Messaoudi twee keer voor Fortuna en de Slowaak Branislav Ninaj maakte negen minuten voor tijd de winnende treffer, waardoor de ploeg van trainer René Eijer niet langer hekkensluiter is. NAC, dat al voor de vierde keer verloor, houdt alleen FC Groningen nog onder zich.

NAC begon zondag wel voortvarend. Na amper vier minuten stond het al 1-0 in het Rat Verlegh Stadion nadat Paolo Fernandes Mitchell te Vrede vrij voor doelman Alexei Koselev had gezet. De aanvaller leek buitenspel te staan, maar ingrijpen van de VAR bleef uit.

Kort voor rust was het weer gelijk via El Messaoudi en in de beginfase van de tweede helft scoorde de 23-jarige middenvelder, die zomer overkwam van KV Mechelen, opnieuw. Bij die tweede goal ging NAC-doelman Benjamin van Leer hopeloos in de fout.

NAC drong daarna aan, zag Fernandes bijna scoren en Alexei Koselev redden op een schot van invaller Gervane Kastaneer. Negentien minuten voor tijd was Kasteneer wel trefzeker. De aanvaller kopte op aangeven van Mikhail Rosheuvel binnen.

Toch gingen de punten Fortuna, nadat verdediger Ninaj in de 81e minuut uit een hoekschop met wat geluk de 2-3 binnenliep.

FC Utrecht verliest laatste wedstrijd voor komst Advocaat

De 1-2-zege van FC Emmen bij FC Utrecht was de tweede van de Drentse club, die het seizoen begon met een 1-2-overwinning bij ADO Den Haag. De gepromoveerde ploeg van trainer Dick Lukkien staat nu met zeven punten keurig in de middenmoot. FC Utrecht heeft twee punten minder.

FC Utrecht begon zondag wel goed aan de wedstrijd. Sander van de Streek zette de 'Domstedelingen' in de dertiende minuut op voorsprong na een fraaie aanval over meerdere schijven. Een half uur later moest Van de Streek worden vervangen nadat hij in botsing was gekomen met FC Emmen-keeper Kjell Scherpen.

Kort daarna volgde een nieuwe tegenslag voor de thuisploeg. Urby Emanuelson kreeg in de 45e minuut rood voor een grove overtreding op Glenn Bijl en dat werd FC Utrecht fataal.

Vijf minuten na rust maakte invaller Luciano Slagveer gelijk namens FC Emmen met een schot vanaf de rand van het strafschopgebied. Daarmee waren de Emmenaren nog niet tevreden, want in de 78e minuut werd het ook nog 1-2. Bijl, die tegen ADO ook al trefzeker was, schoot de bal fraai in de kruising.

De nederlaag tegen Emmen was het laaste wapenfeit van FC Utrecht onder interim-trainer Marinus Dijkhuizen. Maandag is de eerste werkdag van trainer Dick Advocaat in De Galgenwaard en zondag - uit tegen Feyenoord - is de eerste wedstrijd onder leiding van de ervaren trainer, die de opvolger is van de ontslagen Jean-Paul de Jong. Dijkhuizen wordt weer assistent-trainer.

