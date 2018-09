Clasie baalt van 'onnodig zwak' begin Feyenoord tegen AZ

"We brengen onszelf de eerste vijftien minuten onnodig in de problemen", aldus Clasie tegen FOX Sports. "We wilden de bal kort spelen en van achteruit opbouwen, maar daar kwam weinig van terecht. We kwamen terecht op 1-0 achter en kregen bijna de tweede tegen."

De 27-jarige middenvelder wijt het zwakke begin mede aan de veldbezetting van de Rotterdammers, die moeite hadden met de diepgaande middenvelders van AZ.

"Zij speelden met vier middenvelders en wij zouden dat oplossen door veel te kantelen. Dat lukte eigenlijk nauwelijks. Na het eerste kwartier lieten we Tyrell Malacia doordekken op hun rechtermiddenvelder, waardoor het voor ons iets makkelijker werd. De ruimtes waren toen iets minder groot."

Toch was Clasie daarna ook niet geheel tevreden over het spel. "We hebben uiteindelijk niet goed gespeeld. Toch zijn we tot het einde wel vol voor de winst gegaan."

'We hebben de wedstrijd neutraal gehouden'

Trainer Giovanni van Bronckhorst wisselde in de slotfase twee keer, maar liet zijn ploeg niet aanvallender spelen. "We wilden het middenveld goed bezet houden, omdat AZ in de tweede helft vaak gevaarlijk werd in de counter. We hebben de wedstrijd neutraal gehouden'', zei Van Bronckhorst.

Met Luis Sinisterra voor Sam Larsson wisselde hij de ene voor de andere vleugelspits. Spits Nicolai Jörgensen maakte in de slotfase zijn rentree, maar daar moest Robin van Persie voor wijken.

Van Bronckhorst: "Natuurlijk kunnen ze samen in een elftal spelen. Maar het ligt eraan wat de wedstrijd vraagt. AZ beschikt over een sterk middenveld met veel loopvermogen en diepgang. Daarom bracht ik Jörgensen voor Van Persie in plaats van dat ze samen op het veld zouden staan."

Feyenoord blijft door de remise weliswaar de nummer drie op de ranglijst, maar ziet de achterstand op koploper PSV oplopen tot vijf punten. "De conclusie is heel simpel: Ajax en PSV zijn beter gestart. Maar er zijn nog 29 wedstrijden te gaan. Het is afwachten hoe dit seizoen gaat verlopen. Wij moeten onze wedstrijden gewoon winnen."

Volgende week zondag speelt Feyenoord in eigen stadion tegen FC Utrecht.

