Eerste goals Ronaldo voor Juventus, averij Kluivert en Karsdorp met Roma

Ronaldo kwam in zijn eerste drie wedstrijden bij Juventus niet tot scoren, maar zorgde zondag in de tweede helft van het thuisduel met Sassuolo voor de 1-0 en 2-0. In de laatste minuut maakte Khouma Babacar nog 2-1 en kreeg Juventus-aanvaller Douglas Costa rood voor spugen.

In juli vertrok de 33-jarige Ronaldo na negen jaar bij Real Madrid om aan de slag te gaan bij 'Juve', dat ongeveer 100 miljoen euro betaalde voor de vijfvoudig Gouden Bal-winnaar.

Juventus is na de eerste vier speelronden in de Serie A als enige nog zonder puntenverlies. Napoli heeft drie punten minder en staat daarmee het dichtst bij de 34-voudig landskampioen.

Roma geeft 2-0-voorsprong weg

Zowel Kluivert als Karsdorp viel in bij Roma, dat een 2-0-voorsprong uit handen gaf tegen hekkensluiter Chievo. Een laat doelpunt van de Pool Mariusz Stepinski bezorgde de geplaagde ploeg uit Verona alsnog een punt: 2-2.

Door het gelijkspel komt Chievo op een puntentotaal van -1. De ploeg uit Verona kreeg afgelopen week drie punten in mindering vanwege gerommel met de boekhouding en had pas één punt.

Roma leidde bij rust met 2-0 dankzij doelpunten van Stephan El Shaarawy en Bryan Cristante. De Sloveen Valter Birsa bracht in de 52e minuut de spanning terug: 2-1. Karsdorp kwam in de 69e minuut in het veld, Kluivert twaalf minuten later. Kort na zijn komst bezorgde Stepinski Chievo een lichtpuntje na een moeilijke week.

Roma bleef door het gelijke spel steken op de zevende plaats in de Serie A, op vier punten van koploper Juventus.

Bekijk de stand en het programma in de Serie A