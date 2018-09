Feyenoord blijft steken op gelijkspel in vermakelijk duel met AZ

Feyenoord kwam op een 1-0-achterstand door een doelpunt van Albert Gudmundsson in de vijfde minuut, maar het werd vlak voor rust 1-1 dankzij een treffer van Steven Berghuis.

De ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst blijft door de remise weliswaar de nummer drie op de ranglijst, maar ziet de achterstand op koploper PSV oplopen tot vijf punten. AZ is nog altijd de nummer vier met zeven punten minder dan de regerend landskampioen.

AZ kan vermoedelijk lange tijd niet over Myron Boadu beschikken. De pas zeventienjarige aanvaller liep in de 34e minuut een zware enkelblessure op na een onschuldig duel met Eric Botteghin en moest kermend van de pijn per brancard van het veld.

Feyenoord begint dramatisch aan wedstrijd

Feyenoord kende een dramatisch begin tegen AZ. De bezoekers werden gelijk onder druk gezet en waren daar dusdanig van onder de indruk dat de bal af en toe zomaar werd ingeleverd.

Het resulteerde in de vijfde minuut al in de 1-0. Berghuis speelde de bal in de voeten van Gudmundsson en de basisdebutant, deze zomer overgekomen van PSV, schoot na een voorzet van Boadu en een overstapje van Guus Til koelbloedig binnen.

Die tegenslag zorgde ervoor dat Feyenoord wakker was geschud en vanaf dat moment ook langzamerhand het initiatief overnam, met een aantal goede kansen tot gevolg.

Uitblinker Tonny Vilhena kopte uit een hoekschop van Berghuis in geheel vrijstaande positie op de benen van doelman Marco Bizot, Jordy Clasie zag zijn poging vanaf de rand van het strafschopgebied geblokt worden en Jens Toornstra mikte van dichtbij over.

Vlak na uitvallen Boadu valt 1-1 alsnog

Vlak na het uitvallen van Boadu en de komst van invaller Björn Johnsen werd het alsnog 1-1. Vilhena zette goed door, gaf de bal mee aan Sam Larsson en die bediende Berghuis, voor wie het een koud kunstje was om de bal van een meter of vijf langs Bizot te schuiven.

De openingsfase van de tweede helft kende eenzelfde soort spelbeeld als in de eerste helft. AZ zat er van meet af aan weer bovenop en gunde Feyenoord niet de tijd om rustig op te bouwen.

AZ verzuimde wel het overwicht om te zetten in de 2-1, want Johnsen had de bal voor het intikken maar treuzelde te lang en Ricardo van Rhijn en Svensson schoten net buiten het zestienmetergebied ternauwernood naast het doel van keeper Justin Bijlow.

Feyenoord herpakte zich daarna wel weer enigszins en had halverwege de tweede helft optimaal kunnen profiteren van de missers van AZ, maar Botteghin kopte uit een hoekschop van Berghuis recht op Bizot.

In de slotfase gebeurde er weinig - op de rentree van Adam Maher bij AZ en de terugkeer van Nicolai Jörgensen bij Feyenoord na - waardoor de bezoekers voor het eerst in vier ontmoetingen in Alkmaar genoegen moesten nemen met één punt.

