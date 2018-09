Utrecht-eigenaar Van Seumeren mikt op top vier met 'gifkikker' Advocaat

De 68-jarige Van Seumeren vindt niet dat de keuze voor de voormalig bondscoach van Oranje van weinig creativiteit getuigt.

"Dick is een gifkikker en een 'oude' man met ervaring. We hebben veel buitenlandse spelers en Dick heeft veel in het buitenland gewerkt", zei de Utrechter zondagochtend bij het FOX Sports-programma De Tafel van Kees.

Van Seumeren prijst daarnaast de instelling van Advocaat. "Met zijn karakter en voetbalkennis kan hij ons heel goed uit deze situatie helpen. Als we vijfde worden, ben ik daar tevreden mee. Als we vierde kunnen worden: graag."

Onder clubicoon De Jong, op wie vanuit de club al langer kritiek was, begon FC Utrecht matig aan het nieuwe seizoen. De Domstedelingen pakten vijf punten in de eerste vier Eredivisie-speelronden.

'Vertrek De Jong persoonlijke nederlaag'

Van Seumeren gaf toe dat het ontslag van De Jong hem zwaar valt. De grootaandeelhouder had de voormalig middenvelder van FC Utrecht in januari zelf aangesteld als opvolger van Erik ten Hag.

"Ik heb een trainer aangesteld die niet geslaagd is, dus in dat opzicht is het een persoonlijke nederlaag", zei hij. "Ik vind het heel jammer. Jean-Paul en ik kennen elkaar al heel lang goed. We hebben best een vriendschappelijke relatie, dus het is een pijnlijke zaak."

FC Utrecht speelt zondag om 14.30 uur thuis tegen FC Emmen in de vijfde speelronde van de Eredivisie. Advocaat zit tijdens die wedstrijd nog niet op de bank in stadion Galgenwaard, waardoor assistenten Marinus Dijkhuizen en Rick Kruys de ploeg onder hun hoede hebben.

Advocaat, oud-coach van onder meer PSV en AZ, debuteert volgende week zondag als trainer van FC Utrecht in de uitwedstrijd tegen Feyenoord. Vier dagen daarna is MVV de tegenstander in de KNVB-beker.

