Makkelie leidt Champions League-duel tussen Brugge en Dortmund

De 35-jarige Makkelie krijgt in het Jan Breydelstadion assistentie van grensrechters Mario Diks en Hessel Steegstra. Jan de Vries is de vierde official en Kevin Blom en Jochem Kamphuis zijn de vijfde en zesde man.

Het is voor Makkelie, die zaterdag nog Willem II-Excelsior (2-2) floot, zijn tweede internationale duel in korte tijd. Vorige week zaterdag leidde hij op Wembley de confrontatie tussen Engeland en Spanje in de Nations League. De Spanjaarden wonnen met 1-2.

De wedstrijd tussen Brugge en Dortmund begint dinsdag om 21.00 uur. Makkelie treft een aantal landgenoten, want bij de thuisclub spelen Sofyan Amrabat, Stefano Denswil, Arnaut Groeneveld en Ruud Vormer.

Het andere duel in groep A gaat dinsdag tussen AS Monaco en Atlético Madrid. Ook de wedstrijd in het Stade Louis II begint om 21.00 uur.

