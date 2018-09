Van Bronckhorst houdt tegen AZ vast aan zelfde basiself Feyenoord

Giovanni van Bronckhorst liet vrijdag op zijn persconferentie nog niets los over het meespelen van Larsson, die een moeilijk seizoen doormaakt en veel kritiek krijgt. De coach liet wel weten met de Zweedse buitenspeler te hebben gesproken.

In Alkmaar heeft Van Bronckhorst weer de beschikking over spits Nicolai Jörgensen, die zoals aangekondigd op de bank zit. De Deen kwam dit seizoen nog niet in actie door een voetblessure.

Bij AZ ontbreekt Ron Vlaar, die niet helemaal fit is. Hij wordt in het centrum van de verdediging vervangen door Ricardo van Rhijn. Albert Gudmundsson start in plaats van Mats Seuntjens, die net als aanwinst Adam Maher op de bank zit.

Derde plek op het spel in Alkmaar

AZ en Feyenoord strijden om de derde plaats in de Eredivisie. De positie achter koploper PSV en Ajax is momenteel in handen van de Rotterdammers met negen punten. AZ heeft twee punten minder.

De wedstrijd in het AFAS Stadion begint zondag om 12.15 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Björn Kuipers.

Opstelling AZ: Bizot; Svensson, Van Rhijn, Hatzidiakos, Ouwejan; Midtsjö, Til, Koopmeiners; Gudmundsson, Boadu, Idrissi.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; St. Juste, Botteghin, Van der Heijden, Malacia; Clasie, Toornstra, Vilhena; Berghuis, Van Persie, Larsson.

